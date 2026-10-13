CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Το όραμα της μάρκας για το μέλλον

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Αυτοκινητο
CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
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Η CUPRA κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, συνεχίζοντας να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία και να αναδεικνύει τις δυνατότητές της. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νέα εκδοχή του CUPRA Raval. Το μοντέλο με το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα στην ιστορία της μάρκας αποκτά το πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT, το οποίο προσδίδει πιο δυναμικό, εκφραστικό και εμπνευσμένο από τις επιδόσεις σχεδιασμό, στο νεότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της CUPRA.Το πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα του CUPRA Raval μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο χειροποίητων στοιχείων εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης. 

CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία του CUPRA Raval, όχι όμως και τον τελευταίο. Η μάρκα ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης θα εμπλουτιστεί με μια νέα σειρά χαρακτηριστικών, όπως φωτιζόμενο λογότυπο, φλας με φωτεινές προβολές στο εξωτερικό του οχήματος -ένα ξεχωριστό στοιχείο για την κατηγορία-, αυξημένη τελική ταχύτητα έως 190 χλμ./ώρα, καθώς και σύστημα υποβοήθησης οπισθοπορείας, το οποίο αναπαράγει αυτόματα έως και 50 μέτρα της προηγούμενης διαδρομής του οχήματος προς τα εμπρός.

CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού σηματοδοτεί επίσης το επόμενο κεφάλαιο για την CUPRA KIRO. Μετά την ανανέωση της συνεργασίας που ανακοινώθηκε στο Goodwood το 2026, η ομάδα εισέρχεται στην εποχή GEN4 της Formula E, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα του αμιγώς ηλεκτρικού πρωταθλήματος, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη των επιδόσεων. Με τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 335 χλμ./ώρα, επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα και μόνιμη τετρακίνηση, το μονοθέσιο GEN4 αποτελεί την ισχυρότερη και τεχνολογικά πιο προηγμένη γενιά στην ιστορία της Formula E.

Στο Παρίσι, η ομάδα αποκάλυψε το νέο αγωνιστικό της μονοθέσιο, με κινητήρια μονάδα της Porsche, για τη σεζόν 2026/27, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα της νέας εποχής των αγώνων. Η σχεδιαστική ταυτότητα του νέου μονοθέσιου σηματοδοτεί μια τολμηρή εξέλιξη της αγωνιστικής εικόνας της CUPRA KIRO. Διατηρώντας τις χαρακτηριστικές χάλκινες εμπνευσμένες αποχρώσεις της, η νέα εμφάνιση αποτυπώνει τη φιλοδοξία της ομάδας να διευρύνει τα όρια των επιδόσεων και της καινοτομίας στην εποχή GEN4.

CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Το περίπτερο της CUPRA προσφέρει επίσης μια πρώτη ματιά στο όραμα της μάρκας για το μέλλον, μέσα από το πρωτότυπο CUPRA Tindaya. Αντλώντας έμπνευση από τον επιβλητικό χαρακτήρα της τοποθεσίας, από την οποία πήρε το όνομά του, το πρωτότυπο συνδυάζει έναν εντυπωσιακό εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό με μια ριζοσπαστική, αλλά ταυτόχρονα απλή ιδέα: «No Drivers, No CUPRA» («Χωρίς οδηγούς, δεν υπάρχει CUPRA»).Σχεδιασμένο με επίκεντρο τη σύνδεση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τον οδηγό, το CUPRA Tindaya εκφράζει στον μέγιστο βαθμό τη φιλοσοφία της μάρκας που θέτει τον οδηγό στο επίκεντρο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που ενισχύει τα συναισθήματά του.

Όλα τα μοντέλα και οι σημαντικότερες καινοτομίες της CUPRA θα βρίσκονται στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, στο Περίπτερο 4, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

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