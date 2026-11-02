Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram

Το βιογραφικό του ταλαντούχου ηθοποιού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δημήτρης Καπουράνης: «Θα ήθελα να φτιάξω μια οικογένεια γεμάτη φροντίδα και γλύκα» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Καπουράνης, 32 ετών, γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα και μεγάλωσε στα Χανιά.
  • Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
  • Πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Ρομπέρτο Τσούκκο" και στη σειρά "Σύγκρουση".
  • Έχει τιμηθεί με το Βραβείο "Δημήτρης Χορν" για την ερμηνεία του στο έργο "Μια Άλλη Θήβα".
  • Ασχολείται με τη συγγραφή σεναρίων και είναι βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Cosmonuts.

Ο Δημήτρης Καπουράνης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, τον οποίο απολαμβάνουμε στο θέατρο στην παράσταση «Ρομπέρτο Τσούκκο» του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στη μικρή οθόνη στη νέα δραματική σειρά «Σύγκρουση», ενσαρκώνοντας το ρόλο του Φίλιππου.

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Γνωρίζοντας τον Δημήτρη Καπουράνη - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1994 στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, είναι 32 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @demetreskapouranes
  • Σε ηλικία 3 ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στα Χανιά της Κρήτης, όπου και μεγάλωσε
  • Έχει μία μικρότερη αδελφή, τη Χριστίνα, η οποία γεννήθηκε στα Χανιά και είναι 8 χρόνια μικρότερη από εκείνον

 

 

  • Ο Δημήτρης Καπουράνης σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης), ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (2017–2020)
  • Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων το «Μια Άλλη Θήβα», «ΑΜΛΕΤ (machine)», «Ρομπέρτο Τσούκκο», «Cleansed», «Αντιγόνη» και «Brokeback Mountain»
  • Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει στις σειρές «Η λέξη που δε λες», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Το ναυάγιο», «Το απαραίτητο φως», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στη δραματική σειρά «Σύγκρουση»

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  • Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Pendulus», «Το γυμναστήριο», «Οι άγριες μέρες μας» και «Υπάρχω»
  • Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του στο έργο «Μια Άλλη Θήβα»
  • Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τη συγγραφή σεναρίων, ενώ είναι επίσης ο βασικός τραγουδιστής του μουσικού συγκροτήματος Cosmonuts.

Δημήτρης Καπουράνης: «Ήμουν και είμαι πολύ επικριτικός με τον εαυτό μου»

Σε συνέντευξή του, στο OW.gr ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για το «φάντασμα» της αποδοχής, καθώς και την αυτοεκτίμηση και την αυτοβελτίωση μέσω της ψυχοθεραπείας. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καπουράνης για την αποδοχή: «Το πιο μεγάλο φάντασμα είναι αυτό της αποδοχής, μάλλον, ή της ένταξης, της διαφάνειας. Το να μη χρειάζεται να αλλάξω κάτι για να μπορώ να αποδείξω ότι είμαι μέρος του συνόλου.

Καλώς ή κακώς έχω μάθει να μοχθώ για να καταφέρνω πράγματα. Ίσως να μη χρειάζεται πάντα, κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί να είναι πιο μαλακά και πιο εύκολα. Αλλά μόνο όφελος μου έχει προσφέρει το να αμφισβητώ οτιδήποτε κάνω, από τη στιγμή που δεν βουλιάζω μέσα σε αυτό. Θέλω να είμαι συμπαγής και συνάμα ευμετάβλητος».

 

 

Για το πώς έχει καταφέρει να βελτιώσει τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει τους φόβους του, κυρίως την καχυποψία, ο γνωστό ηθοποιός τόνισε ότι: «Έχω δουλέψει πολύ την αυτοεκτίμησή μου. Ήμουν και είμαι πολύ επικριτικός με τον εαυτό μου, αλλά το έχω μετριάσει. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις αυτά που επιτυγχάνεις. Όσο πιο πολλά "μπράβο" λες στον εαυτό σου, τόσο περισσότερο μπορείς να εκτιμήσεις και αυτά που κάνουν οι άλλοι γύρω σου».

Ενώ για την ψυχοθεραπεία είπε: «Φυσικά και κάνω ψυχοθεραπεία. Σπουδαίο δώρο! Μακάρι και όσοι δεν κάνουν να θελήσουν να μπουν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Θα είναι όφελος. Μέσα από την ψυχοθεραπεία έμαθα να ανοίγω χώρους στους άλλους, να τους ακούω και να μπορώ να εμπεριέχω τους δικούς μου ανθρώπους περισσότερο».

Ο Δημήτρης Καπουράνης / Φωτογραφία: NDP

Ο Δημήτρης Καπουράνης / Φωτογραφία: NDP

Ενώ για τον φόβο που κατάφερε να «νικήσει», αυτόν της καχυοψίας, είπε ότι: «Έχω γίνει λιγότερο καχύποπτος. Είχα πολύ φόβο για το τι σκέφτονται, τι λένε οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου, πώς με κρίνουν… Η τάση μου είναι να σκέφτομαι το χειρότερο πιθανό σενάριο και αυτό είναι πολύ δαπανηρό για την ψυχούλα μου. Έχω μάθει να το ελέγχω, να το μετριάζω, να βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα».

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