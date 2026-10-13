Τεχνολογικά προηγμένο και με πλήρη εξοπλισμό, αυτό το μοντέλο δεν βασίζεται μόνο στην ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του! Το Ariic Gobi 250 φέρνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού στην κατηγορία των Adventure scooter ανάλογου κυβισμού, συνδυάζοντας έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα με συστήματα ABS δύο καναλιών και ελέγχου πρόσφυσης, λειτουργία χωρίς κλειδί (keyless) και ρυθμιζόμενη ζελατίνα.

Για τους αναβάτες που επιθυμούν την πρακτικότητα ενός πολυχρηστικού scooter χωρίς συμβιβασμούς, το Gobi 250 αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. Από την έγχρωμη οθόνη TFT 7” με λειτουργία Mirror Link και πλοήγησης, την κάμερα στο εμπρός μέρος, έως τις θύρες φόρτισης τύπου A & C, η Ariic έχει δώσει έμφαση στη χρηστικότητα του scooter, καθιστώντας το κατάλληλο όχι μόνο για τις αστικές μετακινήσεις αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές, είτε στην άσφαλτο είτε στο χώμα. Το Ariic Gobi 250 μοιάζει περισσότερο με ένα maxi scooter με ολοκληρωμένο εξοπλισμό παρά με ένα λιτό δίκυκλο αποκλειστικά για αστικές μετακινήσεις. Aποτελεί ένα ενδιαφέρον σύνολο για αναβάτες που επιθυμούν την ευκολία ενός scooter σε συνδυασμό με σκληροτράχηλο διττό χαρακτήρα.

Την κίνηση παρέχει ένας υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας 249 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες και 1ΕΕΚ. Η απόδοσή του είναι 23Hp/7.500rpm και ροπή 23Nm/5.000rpm, με την τροφοδοσία του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Με μέση κατανάλωση στα μόλις 3,1Lt/100Km και το ρεζερβουάρ να δέχεται 11,5 λίτρα καυσίμου, προσφέρει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 350 χιλιόμετρα.

Το Gobi 250 διαθέτει ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι διαμέτρου 37mm και διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, που συνεργάζονται με δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς. Με μήκος 1.980mm και πλάτος 770mm, το Gobi 250 διαθέτει τις ιδανικές κόμπακτ διαστάσεις για scooter πόλης. Το ύψος της σέλας στα 810mm το καθιστά προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα αναβατών, με την άνεση και την ευκολία οδήγησης να ενισχύονται από τη σχεδίαση της σέλας και τη μελετημένη εργονομία για τον κάθε αναβάτη ξεχωριστά.

Το νέο Gobi 250 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ιδιαίτερα προσιτή τιμή των 3.395€, η οποία ουσιαστικά το καθιστά ελκυστικό στην αγορά. και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτ