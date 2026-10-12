Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι

Επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ

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Αυτοκινητο
Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι
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Με δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες και σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον της, η Opel δίνει δυναμικό «παρών» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο CEO της Opel, Florian Huettl, μαζί με την Rebecca Reinermann, Vice President Marketing, και τον Mark Adams, Vice President Design, παρουσίασαν το Opel STX Concept και το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο Opel GSE 27FE της Formula E, αναδεικνύοντας τη γερμανική μηχανολογία, την καινοτομία και τις υψηλές επιδόσεις που χαρακτηρίζουν τη Μάρκα.

 Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι

Το Opel Sports Tourer eXperimental Concept (STX Concept) επαναπροσδιορίζει τη σχεδίαση των Sports Tourer, συνδυάζοντας τη γερμανική μηχανολογία με την τολμηρή σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες. Με ακόμη πιο δυναμική εμπρός όψη, εξελιγμένο Opel Vizor, νέα φωτεινή υπογραφή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις, το πρωτότυπο αποκαλύπτει σχεδιαστικά στοιχεία που θα συναντήσουμε σε μελλοντικά μοντέλα της Opel. «Το STX Concept αντιπροσωπεύει το επόμενο φιλόδοξο και συναρπαστικό βήμα στη σχεδίαση της Opel», δήλωσε ο Mark Adams.

Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι

Η δεύτερη παγκόσμια πρεμιέρα αφορά το Opel GSE 27FE, το νέο ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο της γενιάς GEN4 της Formula E. Με μόνιμη τετρακίνηση, ισχύ άνω των 800 ίππων και δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας έως 700 kW, το GSE 27FE εκφράζει την κορυφαία αγωνιστική διάσταση της φιλοσοφίας Grand Sport Electric. «Το GSE αποτελεί την πιο συναρπαστική έκφραση της Opel. Ζωντανεύουμε αυτό το πνεύμα μέσα από τρεις διαστάσεις: Race, Drive και Play», ανέφερε η Rebecca Reinermann, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση των αγώνων, της καθημερινής οδήγησης και της ψηφιακής εμπειρίας.

Η οικογένεια GSE στο Παρίσι: Νέο Corsa GSE, Mokka GSE και Astra GSE Line

Η Opel παρουσίασε επίσης στο Παρίσι το νέο Opel Corsa GSE, το ισχυρότερο Corsa που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Με 281 ίππους, 345 Nm ροπής και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch μεταφέρει τον δυναμικό χαρακτήρα GSE στην καθημερινή οδήγηση.

Δίπλα του, το Opel Mokka GSE, αλλά και το νέο Opel Astra GSE Line, που θα είναι διαθέσιμο από την άνοιξη του 2027, συμπληρώνουν την οικογένεια GSE, φέρνοντας τον δυναμικό χαρακτήρα της σε περισσότερα μοντέλα και διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Opel: Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, τέσσερα νέα μοντέλα στο Παρίσι

Η εμπειρία συνεχίζεται και στον ψηφιακό κόσμο, με το “Pit Stop Experience”, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την GIANTX. Στο περίπτερο της Opel, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε μια αποκλειστική ψηφιακή πίστα του παιχνιδιού Trackmania, εμπνευσμένη από τη συμμετοχή της Μάρκας στη Formula E.

Πέρα από τις πρεμιέρες, η Opel επιβεβαίωσε τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, ανακοινώνοντας επενδύσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη Γερμανία και την παρουσίαση τεσσάρων νέων μοντέλων έως το 2030, μεταξύ των οποίων και η επόμενη γενιά του Astra.Η Opel υποδέχεται τους επισκέπτες του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Hall 4, περίπτερο A42, προσκαλώντας τους να γνωρίσουν από κοντά τις νέες πρεμιέρες, τις τεχνολογίες και το όραμά της για το μέλλον της αυτοκίνησης.

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