PEUGEOT RCZ VISION: Το μέλλον της μάρκας

Η PEUGEOT οραματίζεται το μέλλον αντλώντας έμπνευση από την ιστορία και την εξαιρετική κληρονομιά της. Το PEUGEOT RCZ Vision αποτελεί τον διάδοχο του εμβληματικού κουπέ RCZ (2009-2015), ενός μοντέλου που εξέφρασε με τόλμη τη σχεδιαστική ταυτότητα και τις επιδόσεις της PEUGEOT και έχει πλέον αποκτήσει συλλεκτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία στο εσωτερικό των PEUGEOT, καθιστώντας την τεχνολογία πιο διαισθητική, εργονομική και καθηλωτική. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Hypersquare και ένα πρωτοποριακό PEUGEOT i-Cockpit, το οποίο ενσωματώνει διαφανείς οθόνες Micro LED.Η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία του PEUGEOT i-Cockpit διατηρείται: Ακριβώς πάνω από το Hypersquare, μια διαφανής οθόνη προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, χωρίς να αποσπά την προσοχή του και προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες εξατομίκευσης. Η κεντρική αιωρούμενη οθόνη, με κατακόρυφο προσανατολισμό και ελαφριά κλίση προς τον οδηγό για βέλτιστη εργονομία, παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, καθώς και της πλοήγησης.

Οι διαφανείς οθόνες Micro LED αποτελούν μια καινοτομία της PEUGEOT που προσφέρει στον οδηγό μια πρωτόγνωρη ελευθερία: τη δυνατότητα να διαμορφώνει την προβολή και τη ροή των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του, ακόμη και να αποσυνδέεται σχεδόν πλήρως από αυτές.Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενο όγκο πληροφοριών, ειδοποιήσεων και οθονών, η PEUGEOT επιλέγει μια τεχνολογία χρήσιμη, εξατομικεύσιμη και ικανή να περνά διακριτικά στο παρασκήνιο. Έτσι, η κεντρική οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως. Χάρη στη διαφανή κατασκευή της, σχεδόν εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο, απαλλάσσοντας το ταμπλό από κάθε περιττό οπτικό στοιχείο και δημιουργώντας μια πιο καθαρή αισθητική. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι οπτικοί περισπασμοί και ο οδηγός μπορεί να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο, ενώ οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην οθόνη πάνω από το Hypersquare.

Όπως οι διαφανείς οθόνες, έτσι και το Hypersquare συμβάλλει στη δημιουργία μίας πιο άμεσης σχέσης μεταξύ οδηγού και δρόμου. Η μοναδική εργονομία του επιτρέπει στον οδηγό να επικεντρώνεται πλήρως στην οδήγηση, χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνει τα χέρια του από το χειριστήριο διεύθυνσης. Οι βασικές λειτουργίες είναι άμεσα προσβάσιμες με τα δάχτυλα, μέσω των τεσσάρων κυκλικών στοιχείων του.

Το PEUGEOT RCZ Vision εξοπλίζεται με την ίδια έκδοση του Hypersquare που θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη γενιά του PEUGEOT E-208.

• Τεχνολογίες X-by-Wire που μεγιστοποιούν την οδηγική απόλαυση

Το PEUGEOT RCZ Vision αναδεικνύει τις τεχνολογίες «X-by-Wire» της PEUGEOT, οι οποίες αντικαθιστούν τις φυσικές μηχανικές συνδέσεις με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, βελτιστοποιώντας την ευελιξία, την ακρίβεια και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προς όφελος της οδηγικής απόλαυσης.

Ο συνδυασμός του Hypersquare με την τεχνολογία Steer-by-Wire προσφέρει μια νέα εμπειρία οδήγησης, πιο διαισθητική και άμεση. Δεν υπάρχει πλέον καμία μορφή μηχανικής σύνδεσης μεταξύ του χειριστηρίου διεύθυνσης και των τροχών: η λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης είναι πλέον 100% ηλεκτρονική. Πέρα από τη συμβατική υποβοήθηση, το σύστημα καινοτομεί προσαρμόζοντας τη σχέση μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Σε χαμηλές ταχύτητες, το Hypersquare και το Steer-by-Wire κάνουν κάθε ελιγμό γρήγορο και εύκολο, χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να μετακινήσει τα χέρια του ή να κάνει πολλές στροφές στο τιμόνι (η μέγιστη περιστροφή είναι ελαφρώς μικρότερη από μία πλήρη στροφή, σε σύγκριση με 3 στροφές για ένα συμβατικό τιμόνι). Σε υψηλότερες ταχύτητες, η σχέση διεύθυνσης μειώνεται για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα. Παράλληλα, αυτή η τεχνολογία δεν μεταφέρει στο τιμόνι τους ανεπιθύμητους κραδασμούς που προκαλούνται από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, προσφέροντας εξαιρετική οδηγική άνεση σε όλες τις συνθήκες.

Το PEUGEOT RCZ Vision είναι επίσης το πρώτο μοντέλο PEUGEOT που διαθέτει τεχνολογία Brake-by-Wire. Συμπληρωματικά προς το Steer-by-Wire, το Brake-by-Wire αντικαθιστά την υδραυλική σύνδεση μεταξύ του πεντάλ και των φρένων με ηλεκτρονικό έλεγχο.

Το PEUGEOT RCZ Vision παρουσιάζει τις τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για τα μελλοντικά μοντέλα PEUGEOT. Βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική που αξιοποιεί την πλατφόρμα STLA One και συνδυάζοντας μια μπαταρία στερεάς κατάστασης, η οποία έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Factorial Energy, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 V, ενσαρκώνει το όραμα της PEUGEOT για ηλεκτρική κινητικότητα υψηλών επιδόσεων και αποδοτικότητας. Με ισχύ 500 ίππων, αυτονομία έως 600 χλμ. και κατανάλωση ενέργειας μόλις 11,5 kWh/100 χλμ., το RCZ Vision αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα με την απόλυτη οδηγική απόλαυση.

Το PEUGEOT RCZ Vision παρουσιάζει μια μπαταρία στερεάς κατάστασης (solid-state), μια τεχνολογία που διευρύνει τα όρια της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητά της επιτρέπει την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρότερο όγκο, προς όφελος τόσο της αυτονομίας όσο και των συμπαγών διαστάσεων της μπαταρίας.Τα στοιχεία στερεάς κατάστασης, που έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Factorial Energy, έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις επιδόσεων του PEUGEOT RCZ Vision, προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες φόρτισης και παροχής ισχύος.

Η συγκεκριμένη μπαταρία αξιοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 V, μια τεχνολογία υψηλής τάσης που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη φόρτιση και να απλοποιεί την εμπειρία του χρήστη. Χάρη σε αυτή, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί από το 10% στο 80% σε μόλις 10 λεπτά.