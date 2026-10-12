Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού

Η ναυαρχίδα της μάρκας με τις εντυπωσιακές επιδόσεις

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Αυτοκινητο
Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού
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Η Geely Auto παρουσίασε το νέο Geely Monjaro EM-i στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Η νέα ναυαρχίδα της μάρκας στην κατηγορία των plug-in υβριδικών SUV συνδυάζει επιδόσεις, αποδοτικότητα, οδική συμπεριφορά, ασφάλεια και προηγμένη άνεση σε μια ολοκληρωμένη, προσιτή πρόταση. 

Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού

Το cockpit του Geely Monjaro EM-i συνδυάζει την άνεση με ένα συνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον. Η κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ο πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και το Head-Up Display 25,6 ιντσών φέρνουν τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού. 
Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Flyme Auto υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Το ηχοσύστημα Flyme Sound συνδυάζει 16 ηχεία με ενισχυτή ισχύος 1.000 Watt και καθηλωτικό πολυκάναλο ήχο surround 7.1.2.  

 

Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού

Η φωνητική αναγνώριση υποστηρίζει 18 γλώσσες και τέσσερις ζώνες φωνητικής αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας τον έλεγχο έως και 600 λειτουργιών. Το ενσωματωμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Xingrui Intelligent Large Language Model διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες έξυπνης αλληλεπίδρασης με το όχημα. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με βάση μια απλή αρχή: η τεχνολογία πρέπει να περιορίζει όσα απασχολούν τον οδηγό, κάνοντας την οδήγηση πιο εύκολη.

Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού
Στην καρδιά του Monjaro EM-i βρίσκεται το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης 1.5T, ειδικά σχεδιασμένο για plug-in υβριδικές εφαρμογές, με έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Για τον οδηγό, ο στόχος είναι σαφής: σταθερά υψηλές επιδόσεις όταν χρειάζονται, με αποδοτική αξιοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην έκδοση Ultra AWD, το σύστημα αποδίδει έως 334 ίπποι συνδυαστικής ισχύος και μέγιστη ροπή 667 Nm, επιτρέποντας στο Geely Monjaro EM-i να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα. Η προσθιοκίνητη έκδοση ολοκληρώνει την ίδια επιτάχυνση σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα στην έκδοση FWD και τα 190 χλμ./ώρα στην έκδοση AWD. 

Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού
Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP: 18,4 kWh στις εκδόσεις Pro και Max ή 29,8 kWh στις εκδόσεις Pro+ και Ultra. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 116 χλμ. κατά WLTP και η συνδυαστική αυτονομία έως τα 922 χλμ.
Το έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD κατανέμει την ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, με απόκριση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Η έκδοση Ultra υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο στάσης στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Το Geely Monjaro EM-i στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid έχει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 150.000χλμ (ό,τι επέλθει πρώτο) για την μπαταρία υψηλής τάσης, όπου η Geely εγγυάται ελάχιστο επίπεδο υγείας (State of Health – SOH) 70%, τον ηλεκτροκινητήρα και τις μονάδες διαχείρισής αυτών. Για τα υπόλοιπα μέρη του έχει εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000χλμ πλην των αναλώσιμων και όσων υπάγονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Επίσης, παρέχεται δωρεάν 6ετής οδική βοήθεια όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την Ευρώπη.

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