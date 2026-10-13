Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Stars System για τον Πλούτωνα, τα συναισθήματα που προκαλεί όταν αλλάζει ζώδιο και πώς θα επηρεάσει από τη θέση του στον Υδροχόο

Η Άση Μπήλιου αφιέρωσε τη σημερινή εκπομπή Stars System στον Πλούτωνα, καθώς όπως επισήμανε ο Οκτώβριος είναι «πλουτώνιος» μήνας, βάσει των αστρολογικών όψεων.

Δείτε πώς θα επηρεάσει ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο το κάθε ζώδιο

Η ίδια εξήγησε τους λόγους. «Μιας και η Σελήνη είναι ακόμη στο ζώδιο του Σκορπιού και μάλιστα θα βγει και σε φάση κενής πορείας για το υπόλοιπο της ημέρας από τις 11:45 και το ζώδιο του Σκορπιού έχει ως μοντέρνο κυβερνήτη τον Πλούτωνα (παραδοσιακός είναι ο Άρης), η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Πλούτωνα. Βρισκόμαστε σε μια πλουτώνια εβδομάδα γενικότερα. Ο Οκτώβριος είναι πλουτώνιος μήνας, γιατί έχουμε:

ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό

στον και στις 24/10 και ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό»

Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία & η επίδρασή του κάθε φορά που άλλαξε ζώδιο

Ο Πλούτωνας που ήταν σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία στον Υδροχόο από τον Μάιο, γυρίζει σε ορθή πορεία μέσα στην εβδομάδα.

«Ανάλογα με τον τομέα που επηρεάζει απο τον Υδροχόο για κάθε ζώδιο, μας φέρνει αντιμέτωπους με κρίσεις, βοηθά να συνειδητοποιήσουμε καταστάσεις αλλά και να απαλλαχθούμε από πολλά πράγματα τα οποία μας κάνουν κακό είτε είναι αντιλήψεις, πεποιθήσεις είτε είναι μυστικά είτε είναι "αυτοί οι σκελετοί στην ντουλάπα που λέμε". Όλα αυτά λοιπόν έρχονται με κάποιο τρόπο στην επιφάνεια», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Ο σκοπός δεν είναι να τιμωρηθούμε, αλλά να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και να σημειώσουμε πρόοδο

Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι ο Πλούτωνας είναι ένας αργός πλανήτης, ο οποίος αλλάζει ζώδιο κάθε 15 - 20 χρόνια. «Όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο, υπάρχει πάντα ένας ανεξέλεγκτος φόβος για τα θέματα κυρίως που κυβερνά το ζώδιο που μπαίνει», είπε και έφερε ως παράδειγμα την περίοδο που μπήκε ο Πλούτωνας στον Σκορπιό, τη δεκαετία του 1980 και αργότερα στον Τοξότη.

«Όταν είχε μπει ο Πλούτωνας, στη δεκαετία του '80 στο ζώδιο του Σκορπιού, ήταν τότε που έσκασε το AIDS. Ο Σκορπιός συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. Όταν πέρασε στο ζώδιο του Τοξότη, στην πορεία είχαμε τους Δίδυμους πύργους. Και πάλι υπήρξε ένας πανικός για τα ταξίδια, την ασφάλεια και τα αεροπλάνα. Όμως, κάθε φορά που μπορεί κάτι να ξεκινούσε με φόβο, στην πορεία βρίσκαμε τα πατήματά μας και

με κάποιον τρόπο αντιδρούσαμε κι αρχίζαμε να προσαρμοζόμαστε σε ό, τι μπορεί να προέκυπτε», περιέγραψε.

«Το ίδιο λοιπόν, τώρα που πέρασε ο Πλούτωνας στον Υδροχόο, το ζώδιο που σχετίζεται πολύ με την τεχνολογία. Είχαμε την ανάπτυξη του ΑΙ και των ρομπότ κτλ. Η πρώτη αντίδραση είναι ... η ανθρωπότητα τώρα χάνεται! Θα μας φάνε τα ρομπότ, θα μας φάει το AI. Πάντα όμως, αυτή είναι η πρώτη με πανικό, αντίδραση. Σιγά σιγά θα δείτε ότι θα βρούμε τα βήματά μας. Και το λέω καθησυχαστικά, γιατί πάντα έτσι συνέβαινε και πάντα έτσι συμβαίνει», είπε κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System