Στο Εδιμβούργο ταξίδεψε ο Άγγελος Λάτσιος, όπου συναντήθηκε με την αδερφή του, Λάουρα Λάτσιου, η οποία βρίσκεται εκεί για σπουδές. Ο 23χρονος μοιράστηκε την Τρίτη στιγμές από τις βόλτες τους στην πόλη.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου εμφανίζεται στα στιγμιότυπα να περπατά στους δρόμους του Εδιμβούργου και να απολαμβάνει το ταξίδι του μαζί με τη Λάουρα. Σε μία από τις φωτογραφίες, τα δύο αδέρφια ποζάρουν μαζί, με το πρόσωπο της Λάουρας να έχει καλυφθεί με blur.

Άγγελος Λάτσιος και Λάουρα Λάτσιου στο Εδιμβούργο

Η Λάουρα Λάτσιου έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τη δημοσιότητα. Αυτό αποτυπώθηκε και στο υλικό που δημοσίευσε ο αδελφός της, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η μικρότερη αδερφή του δεν ήθελε να φαίνεται καθαρά το πρόσωπό της στις αναρτήσεις από το ταξίδι.

Τα δύο αδέρφια πέρασαν χρόνο μαζί στο Εδιμβούργο, με τον Άγγελο να δίνει στους followers του φίλους μια εικόνα από την κοινή τους απόδραση στη Σκωτία.

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου

Ο Άγγελος Λάτσιος είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της Ελένης Μενεγάκη και το μοναδικό αγόρι της οικογένειας. Το ταξίδι του στο Εδιμβούργο έγινε λίγο καιρό μετά από ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο, καθώς είχε προηγηθεί η ορκωμοσία του στο Ναυτικό.

Η οικογένεια Μενεγάκη και οι πρόσφατες αναρτήσεις

Το ταξίδι του Άγγελου Λάτσιου ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελένη Μενεγάκη έχει επίσης βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μέσα από αναρτήσεις στα social media. Πρόσφατα είχε δημοσιεύσει μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία από την Άνδρο.

Στην ανάρτηση εκείνη, η παρουσιάστρια πόζαρε μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της Άγγελο Λάτσιο και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο. Η κοινή αυτή εμφάνιση ξεχώρισε, καθώς ο Θοδωρής Μισόκαλος έχει αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τις αναρτήσεις και τις σχετικές αναφορές, η Ελένη Μενεγάκη είχε πραγματοποιήσει και δική της ταξιδιωτική απόδραση μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία.