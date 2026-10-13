Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του

Οι θαυμαστές του εστίασαν στις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό του

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Αγνώριστος είναι στη νέα δημόσια εμφάνιση που έκανε ο Λευτέρης Πανταζής. Οι διαδικτυακοί του φίλοι και θαυμαστές - όπως γράφουν - «τρόμαξαν να τον γνωρίσουν» όταν ανέβασε ένα βίντεο στα social media του, θέλοντας να ανακοινώσει τη συνεργασία του με τον Πάνο Κιάμο.

Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή

Το ενδιαφέρον μεγάλου πλήθους των ακολούθων του μετατοπίστηκε στην εξωτερική εικόνα του τραγουδιστή και όχι τη σύμπραξη στην Ακτή Πειραιώς, με τα περισσότερα σχόλια να επικεντρώνονται στις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Αρκετοί χρήστες των social media εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους κάτω από την ανάρτηση, την ώρα που άλλοι προσπαθούσαν να εστιάσουν στο καλλιτεχνικό σκέλος της είδησης.

Δες το βίντεό του:

Δες μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών του:

πανταζη;

«Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα!»

Σε νέο βίντεο, ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε πως ο «δαίμων των social media» ενεργοποίησε ένα φίλτρο κατά λάθος που δημιούργησε αυτό το αποτέλεσμα!

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ξεσπώντας σε γέλια.  

Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του

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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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