Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή

Πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στην «Ακτή Πειραιώς»

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Πάνος Κιάμος - Λευτέρης Πανταζής, δύο καλλιτέχνες που έχουν ταυτιστεί όσο λίγοι με το λαϊκό τραγούδι, συναντιούνται στην «Ακτή Πειραιώς» από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Δύο σπουδαίες καλλιτεχνικές πορείες, δύο μοναδικές φωνές, δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές… ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα στην «Ακτή Πειραιώς»!

Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα

Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή

Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή και έρχονται να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή νυχτερινή Αθήνα με ένα πρόγραμμα με έντονη λαϊκή ταυτότητα, δυνατές ερμηνείες, μεγάλες επιτυχίες και μοναδικές μουσικές στιγμές.

Συμμετέχουν η Τάνια Καρρά, η Έλενα Τσαγκρινού και η Natasha Kay. 

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η «Ακτή Πειραιώς» γίνεται ο απόλυτος προορισμός για γνήσια διασκέδαση και ανόθευτο συναίσθημα!
 
INFO
«Ακτή Πειραιώς» (Πειραιώς 178, Ταύρος)
Πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 3418020 & 210 3418021

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ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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