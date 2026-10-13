AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027

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Αυτοκινητο
AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027
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Επίσημο ντεμπούτο για την AVATR, την παγκόσμια μάρκα νέων πολυτελών έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοινώνοντας την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση της AVATR, σηματοδοτώντας όχι μόνο τη σημαντική διεύρυνση του παγκόσμιου αποτυπώματος της μάρκας, αλλά και την είσοδό της σε μια νέα φάση ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά premium αυτοκινήτων.

AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027

Ως η ultra premium μάρκα της Changan Automobile, η AVATR ακολουθεί μια παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης από την ίδρυσή της, δημιουργώντας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο.Η AVATR συνδυάζει τρεις θεμελιώδεις βιομηχανικούς πυλώνες: τις προηγμένες δυνατότητες κατασκευής οχημάτων της Changan Automobile, την τεχνολογία αιχμής στις μπαταρίες της CATL και τις προηγμένες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ευφυούς τεχνολογίας από μια κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία ICT (Information & Communication Technologies) .

Οι δυνατότητες αυτές συνθέτουν ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό σύστημα που καλύπτει τον σχεδιασμό, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για τη διεθνή επέκταση της μάρκας.Η δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου παγκόσμιου βιομηχανικού συστήματος βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, ενώ η συνεργασία μεταξύ πρωτοπόρων επαγγελματιών από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικό υπόβαθρο ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητες καινοτομίας της μάρκας.

Το Global Design Center της AVATR στο Μόναχο συνεργάζεται στενά με το σχεδιαστικό κέντρο της εταιρείας στη Σαγκάη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους σχεδιαστές και μηχανικούς από περισσότερες από 30 χώρες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πολυπολιτισμικό, ολοκληρωμένο και συνεργατικό  δίκτυο ταλέντων από όλες τις χώρες του κόσμου.Με βάση αυτή την παγκόσμια δομή, η διεθνής δραστηριότητα της AVATR συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά. Μέχρι σήμερα, η μάρκα έχει παρουσία σε 70 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, με περισσότερους από 280.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, έχοντας κερδίσει πολύ μεγάλη αναγνώριση τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027

Έως το 2030, η AVATR στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία της σε 110 χώρες και περιοχές, με τις πωλήσεις εκτός Κίνας να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων, επιτυγχάνοντας ισορροπημένη και συντονισμένη ανάπτυξη μεταξύ της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

AVATR: Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027

Η AVATR θα δημιουργήσει ένα τοπικό δίκτυο εξυπηρέτησης σε συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους και συνεργάτες service. Η ποιότητα των υπηρεσιών πρώτης γραμμής θα διασφαλίζεται μέσω εκπαίδευσης και πιστοποίησης από το εργοστάσιο, καθώς και μέσω απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης.Παράλληλα, η AVATR θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα logistics ανταλλακτικών που θα καλύπτει επισκευές, οδική βοήθεια, ελέγχους και ανακύκλωση μπαταριών, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που η AVATR επιλέγει την είσοδό της. Το λανσάρισμα αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T. Όλα τα νέα της AVATR στο www.avatr.com.gr


 

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