Δανία: Ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν νυχτερινή βάρδια σε σούπερ μάρκετ

Γεμίζουν τα ράφια με τρόφιμα με την καθοδήγηση ανθρώπων

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Ρομπότ στα σούπερ μάρκετ: Το πείραμα στη Δανία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ρομπότ προσλαμβάνονται σε σούπερ μάρκετ της Δανίας για τον αυτοματισμό του ανεφοδιασμού των ραφιών.
  • Το πείραμα διεξάγεται στην αλυσίδα Føtex κοντά στην Κοπεγχάγη, με στόχο την αυτόνομη λειτουργία έως το 2027.
  • Τα ρομπότ «Hive» αναλαμβάνουν χρονοβόρες εργασίες, μειώνοντας το χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στο γέμισμα των ραφιών.
  • Απαιτείται ανθρώπινη καθοδήγηση για την εκπαίδευση των ρομπότ, τα οποία κινούνται πιο αργά από τους ανθρώπους.
  • Η πλήρης αυτοματοποίηση απαιτεί νομικές αλλαγές και δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των εργαζομένων, αλλά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

Ρομπότ προσλαμβάνονται πλέον σε σούπερ μάρκετ της Δανίας, με στόχο να αυτοματοποιήσουν τον ανεφοδιασμό των ραφιών και να περιορίσουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές εργασίες. 

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Το πείραμα πραγματοποιείται σε κατάστημα της αλυσίδας Føtex, κοντά στην Κοπεγχάγη, με την προοπτική τα μηχανήματα να μπορούν να εργάζονται αυτόνομα έως τις αρχές του 2027.

 

 

Σύμφωνα με το Euronews, τα ρομπότ «Hive» δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σούπερ μάρκετ, αναλαμβάνοντας μία από τις πιο χρονοβόρες εργασίες στο λιανεμπόριο∙ την αναπλήρωση των προϊόντων στα ράφια.

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Τα μηχανήματα αναπτύσσονται από τη δανέζικη νεοφυή επιχείρηση Hive Robots και κατασκευάζονται από την κινεζική Unitree. Η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε τον Ιούνιο, ενώ προς το παρόν απαιτείται η καθοδήγηση ανθρώπινων χειριστών, οι οποίοι βοηθούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να μάθουν πώς να χειρίζονται διαφορετικά προϊόντα.

Ο στόχος είναι τα ρομπότ να μπορούν να τοποθετούν αυτόνομα τα προϊόντα στα ράφια, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τα καταστήματα είναι κλειστά και δεν υπάρχει παρουσία πελατών στον χώρο πώλησης.

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Πόσο χρόνο αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στον ανεφοδιασμό

Το ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση συνδέεται με τον χρόνο που απαιτεί η αναπλήρωση των προϊόντων. Σύμφωνα με τη Føtex, οι εργαζόμενοι αφιερώνουν περίπου το 40% έως 50% του χρόνου τους στο γέμισμα των ραφιών.

Η αλυσίδα προσδοκά ότι η χρήση ρομπότ θα μειώσει σταδιακά αυτό το φορτίο, επιτρέποντας στο προσωπικό να επικεντρώνεται περισσότερο στην εξυπηρέτηση των πελατών και σε άλλες ανάγκες του καταστήματος.

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Σε επόμενο στάδιο, τα ρομπότ θα μπορούσαν να αναλάβουν πρόσθετες εργασίες, όπως ο έλεγχος των ημερομηνιών λήξης, ο εντοπισμός άδειων ραφιών και η αναγνώριση προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί σε λάθος θέση.

Ωστόσο, η πλήρης αυτοματοποίηση δεν έχει επιτευχθεί. Τα ρομπότ εξακολουθούν να κινούνται πιο αργά από τους ανθρώπους και χρειάζονται στενή επίβλεψη κατά τη λειτουργία τους.

Πότε θα μπορούν να εργάζονται αυτόνομα

Η φιλοδοξία της Hive Robots είναι τα ανθρωποειδή ρομπότ να αναλαμβάνουν αυτόνομα τον ανεφοδιασμό των ραφιών έως τις αρχές του 2027. Προς το παρόν, προτεραιότητα δίνεται στις νυχτερινές βάρδιες και σε εργασίες που δεν απαιτούν την παρουσία τους ανάμεσα στους καταναλωτές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euronews, απαιτούνται αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της Δανίας προκειμένου να επιτραπεί η αυτόνομη λειτουργία των ρομπότ ανάμεσα στους πελάτες.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η τεχνολογία μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας ενός σούπερ μάρκετ και να περιορίσει ουσιαστικά τον χρόνο που απαιτούν οι επαναλαμβανόμενες εργασίες. Σε αυτή τη φάση, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης αντικατάσταση των εργαζομένων, αλλά η ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στα ρομπότ, ώστε το ανθρώπινο προσωπικό να διαθέτει περισσότερο χρόνο για τους πελάτες.

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