ΗΠΑ: Άνδρας έπεσε από roller coaster ύψους 60 μέτρων και έχασε τη ζωή του

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος στο λούνα παρκ

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Τραγωδία στη Τζόρτζια των ΗΠΑ - Άνδρας έπεσε από Roaller Coaster ύψους 60 μέτρων και έχασε τη ζωή του / ΕΡΤ

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Ένα σοβαρό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη. Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. 

Το σοβαρό δυστύχημα στο πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια προκαλεί πολλά ερωτήματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού, η κατάσταση των εγκαταστάσεων και το αν υπήρξε οποιοσδήποτε παράγοντας που συνέβαλε στο δυστύχημα.

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Παράλληλα, δεν είναι ακόμη σαφές ποιο από τα παιχνίδια του λούνα παρκ εμπλέκεται στο δυστύχημα. Ωστόσο, πλάνα που καταγράφηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν το τρενάκι Goliath, τύπου roller coaster, ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες του, ενώ εργαζόμενοι βοηθούν τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο WXIA ότι ο άνδρας που έπεσε από το βαγόνι απαθανατίστηκε σε φωτογραφία του που τραβήχτηκε ενώ βρισκόταν στη βόλτα με το τρενάκι, ένα από τα δώδεκα συνολικά τρενάκια του λούνα παρκ.

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Η εταιρία που διαχειρίζεται το λούνα παρκ Six Flags Over Georgia εξέφρασε δημόσια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντα. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι το προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών για τις έρευνες. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η επιχείρηση παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το τρενάκι Goliath 

Το Goliath λειτουργεί από το 2006 στο θεματικό πάρκο Six Flags Over Georgia και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα τρενάκια του. Η διαδρομή του φτάνει σε ύψος περίπου 60 μέτρων, περιλαμβάνει ελεύθερη πτώση 51 μέτρων και ελικοειδή στροφή 540 μοιρών, ενώ η ταχύτητά του αγγίζει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Η Six Flags διαθέτει συνολικά 20 θεματικά πάρκα, 14 υδάτινα πάρκα και εννέα τουριστικά συγκροτήματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

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