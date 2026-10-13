Τραγωδία στη Τζόρτζια των ΗΠΑ - Άνδρας έπεσε από Roaller Coaster ύψους 60 μέτρων και έχασε τη ζωή του / ΕΡΤ

Ένα σοβαρό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη. Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Το σοβαρό δυστύχημα στο πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια προκαλεί πολλά ερωτήματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

someone just died on the goliath at six flags 🦋👇 https://t.co/qqaEfuurbG https://t.co/ZVcMSeK8zV — Francisco Ponce (@edvol65862414) October 12, 2026

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού, η κατάσταση των εγκαταστάσεων και το αν υπήρξε οποιοσδήποτε παράγοντας που συνέβαλε στο δυστύχημα.

Παράλληλα, δεν είναι ακόμη σαφές ποιο από τα παιχνίδια του λούνα παρκ εμπλέκεται στο δυστύχημα. Ωστόσο, πλάνα που καταγράφηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν το τρενάκι Goliath, τύπου roller coaster, ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες του, ενώ εργαζόμενοι βοηθούν τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

One guest has died and several others are injured after an incident on one of Six Flags Over Georgia's roller coasters on Monday, officials have confirmed. While authorities did not give specifics about which roller coaster the incident involved, CBS News Atlanta cameras saw that the park's Goliath ride had shut down, and guests were being evacuated from the ride's largest hill via an emergency stairway. https://t.co/TN8NgyCNdx — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο WXIA ότι ο άνδρας που έπεσε από το βαγόνι απαθανατίστηκε σε φωτογραφία του που τραβήχτηκε ενώ βρισκόταν στη βόλτα με το τρενάκι, ένα από τα δώδεκα συνολικά τρενάκια του λούνα παρκ.

Η εταιρία που διαχειρίζεται το λούνα παρκ Six Flags Over Georgia εξέφρασε δημόσια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντα. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι το προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών για τις έρευνες. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η επιχείρηση παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

🚨#BREAKING: A father has just FALLED TO HIS DE@TH off of a rollercoaster at Six Flags near Atlanta GA. Witnesses say the father was riding with his child and then flew out of seat, smashed into riders behind him, and hit the rollercoaster several times before ultimately falling to the ground. One of the most horrifying stories I've ever heard. Please pray for this family, I cannot even imagine what they are going through. — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 12, 2026

Το τρενάκι Goliath

Το Goliath λειτουργεί από το 2006 στο θεματικό πάρκο Six Flags Over Georgia και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα τρενάκια του. Η διαδρομή του φτάνει σε ύψος περίπου 60 μέτρων, περιλαμβάνει ελεύθερη πτώση 51 μέτρων και ελικοειδή στροφή 540 μοιρών, ενώ η ταχύτητά του αγγίζει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Η Six Flags διαθέτει συνολικά 20 θεματικά πάρκα, 14 υδάτινα πάρκα και εννέα τουριστικά συγκροτήματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.