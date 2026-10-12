PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι

Η έκφραση του οράματος για το επόμενο PEUGEOT E-208

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PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι
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Το PEUGEOT E-T16 CONCEPT γιορτάζει την 40ή επέτειο από τη διπλή νίκη του 205 T16 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 1985 και του 1986, ενός μοντέλου που αποτελεί σύμβολο της γαλλικής αυτοκινητικής ιστορίας. Το PEUGEOT E-T16 CONCEPT επαναπροσδιορίζει τον μύθο για την ηλεκτρική εποχή, μεταμορφώνοντας έναν θρύλο σε μια μοναδική, φουτουριστική εμπειρία που προσφέρει εξαιρετική οδηγική απόλαυση. Ένα αντικείμενο άμεσα αναγνωρίσιμο, ενστικτωδώς επιθυμητό και σχεδιασμένο για να γεννά έντονα συναισθήματα.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι

Η μεγάλη, εξαιρετικά λεπτή πανοραμική οθόνη HD 21 ιντσών, απαλά κυρτή στο πνεύμα των αντίστοιχων οθονών των PEUGEOT 3008 και 5008, είναι ιδανικά τοποθετημένη στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Συνδυάζοντας τον πίνακα οργάνων τύπου head-up και την κεντρική οθόνη αφής, βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Hypersquare, το κεντρικό στοιχείο του νέου PEUGEOT i-Cockpit, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται ακόμη και σε ένα εξαιρετικά σπορ αυτοκίνητο. Το Hypersquare του E-T16 CONCEPT παραμένει πιστό στην έκδοση που θα εξοπλίσει το μελλοντικό E-208, με εξαίρεση την κεντρική οθόνη, η οποία εδώ καταλαμβάνει τον χώρο που κανονικά προορίζεται για τον αερόσακο, ο οποίος εδώ δεν είναι απαραίτητος χάρη στην υιοθέτηση ζωνών ασφαλείας τεσσάρων σημείων.

Εξαιρετικά προηγμένο και εξελιγμένο σε συνεργασία με την PEUGEOT SPORT, το  PEUGEOT E-T16 CONCEPT συνδυάζει μια άγρια παρουσία, ριζοσπαστική και avant-garde κομψότητα, εντυπωσιακές επιδόσεις (816 ίπποι, 0-300 km/h σε 16 δευτερόλεπτα) καθώς και τεχνολογίες αιχμής που διεγείρουν τις αισθήσεις και αφυπνίζουν το ένστικτο του οδηγού.Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες του E-T16 CONCEPT - ένας τοποθετημένος εμπρός και δύο πίσω - αποδίδουν συνδυασμένη ισχύ 816 ίππων. Η εντυπωσιακή αυτή ισχύς έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετική αναλογία βάρους/ισχύος - ιδιαίτερα για ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με έγκριση για χρήση στον δρόμο - κάτω από 2 kg ανά ίππο.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι

Η PEUGEOT Sport έχει ενσωματώσει στο E-T16 CONCEPT την τεχνογνωσία και την καλύτερη τεχνολογία της. Σε συνδυασμό με το σύστημα Torque Vectoring, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τους τρεις κινητήρες κατανέμει τη ροπή σε πραγματικό χρόνο, τόσο μεταξύ των δύο πίσω τροχών όσο και μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης.
Διατίθενται τρία προγράμματα οδήγησης, τα οποία προσαρμόζουν την απόδοση της ισχύος, την κατανομή της ροπής και τις ρυθμίσεις της ανάρτησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα Track, για ακραία οδήγηση χωρίς περιορισμούς. Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα πλήρους παραμετροποίησης από τον οδηγό.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι

Κινούμενο στα όριά του, το E-T16 CONCEPT μπορεί να βασιστεί στα τέσσερα δισκόφρενα διαμέτρου 380 mm, στο κάθετα τοποθετημένο υδραυλικό χειρόφρενο — όπως και στα αυτοκίνητα ράλι — καθώς και στα υπερμεγέθη ελαστικά Michelin® (275 mm εμπρός και 315 mm πίσω). Χάρη στους 816 ίππους, την εξαιρετική αναλογία βάρους/ισχύος και το σύστημα κίνησης που έχει εξελιχθεί με επίκεντρο τις επιδόσεις, το E-T16 CONCEPT προσφέρει εκπληκτική επιτάχυνση: τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ για τα 0-300 km/h απαιτούνται μόλις 16 δευτερόλεπτα.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η αναγέννηση ενός θρύλου στο Παρίσι

Παρά την θηριώδη εμφάνιση και τις ακραίες προδιαγραφές του, το E-T16 CONCEPT παραμένει εύκολο στη συμβίωση σε καθημερινή βάση. Η αρχιτεκτονική 800 V, σε συνδυασμό με μπαταρία 85 kWh, εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας αυτονομία έως 400 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και φόρτιση από 10% έως 80% σε λιγότερο από 15 λεπτά. Σε επίπεδο σχεδίασης, το PEUGEOT E-T16 CONCEPT αγκαλιάζει με υπερηφάνεια την κληρονομιά του, με τολμηρές αναφορές στο θρυλικό 205 T16, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλει το μέλλον μέσα από τη σχεδιαστική γλώσσα PEUGEOT Feline Future, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στο επόμενο PEUGEOT E-208.

 

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