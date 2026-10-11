AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Ποιοι είναι οι νικητές

Εντυπωσιακό θέαμα, έντονο συναγωνισμό και συνεχείς ανατροπές επεφύλασσε το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη με επίκεντρο την πόλη της Σπάρτης. Οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, οδηγώντας το Ford Fiesta Rally2 στην κορυφή έπειτα από μια συναρπαστική μάχη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία ειδική διαδρομή. Ο αγώνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός, δοκιμάζοντας τις αντοχές πληρωμάτων και αυτοκινήτων έως το τέλος. Από τα 49 πληρώματα που πήραν εκκίνηση, μόλις τα 25 κατάφεραν να φτάσουν στον τερματισμό, επιβεβαιώνοντας τον σκληρό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης.

Το πρώτο τους βάθρο επί ελληνικού εδάφους κατέκτησαν στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με Skoda Fabia Rally2 Evo. Στην πέμπτη του παρουσία στις ελληνικές ειδικές διαδρομές, το Βελγικό δίδυμο δείχνει να εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του πρόοδο. Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη της κατηγορίας Rally3 τερμάτισαν οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου με Renault Clio Rally3.

Μια θέση πιο πίσω τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στην κατηγορία Rally3 βρέθηκαν οι «Flandy»-Kamil Kozdron με Ford Fiesta Rally3. Ο νεαρός οδηγός τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατηγορίας, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του έως το τέλος. Ένα κλαταρισμένο ελαστικό, μάλιστα, στα τελευταία χιλιόμετρα της πέμπτης Ειδικής Διαδρομής δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του πληρώματος, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία στην Power Stage του αγώνα.

Ένα κλατάρισμα στο δεύτερο πέρασμα από τον «Βασσαρά», κόστισε πολύτιμο χρόνο και αρκετές θέσεις στην κατάταξη στους “JJ”-Κωνσταντίνο Στεφανή (Ford Fiesta Rally3), οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στην τρίτη θέση της κατηγορίας Rally3. Για ακόμη έναν αγώνα, οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος με Renault Clio Rally3 είδαν τη σημαία του τερματισμού, ενώ επιτυχώς ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους και οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta Rally3.

Επόμενος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος είναι το 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου, ενώ το Έπαθλο Cross Country ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου με το Rally Greece Offroad.