Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο γνωστός γυναικολόγος των Βορείων Προαστίων, που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων. Την ίδια ώρα, πολλές γυναίκες που παρακολουθούσε και ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, όπως αποκάλυψαν μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Αλέξανδρο Γύγο.

Ο γνωστός γυναικολόγος-μαιευτήρας των Βορείων Προαστίων οδηγήθηκε στον ανακριτή για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Το πρωί έβλεπε εγκύους, το βράδυ έβλεπε σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δε γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», ισχυρίστηκε ενώπιον των Αρχών.

Ωστόσο, εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και με σύμφωνη γνώμη τον προφυλάκισαν.

O γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

«Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;»

Ο γυναικολόγος ήταν άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας για τις ασθενείς του. Τις εξέταζε στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους και τα βράδια, στο σπίτι του, άνοιγε τον υπολογιστή, βλέποντας σκληρές εικόνες και βίντεο με παιδική σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Χίλιες φορές να μου έλεγαν ότι είναι δολοφόνος. Δηλαδή, ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατούσε στα χέρια του το μωρό μου; Πρέπει να τιμωρηθεί. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν παίρνει συζήτηση!», δήλωσε 29χρονη έγκυος στο Star.

«Με αυτόν τον άνθρωπο είχα πάρα, πάρα, πάρα πολύ στενή σχέση σαν γυναικολόγο. Του λέω: “Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Εγώ έχω το φαΐ. Κάτι θα έχετε κι εσείς, δεν γίνεται!”. Και κάνει: “Χα χα, όλοι κάτι έχουμε!”», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες αρχές με παιδική πορνογραφία στην κατοχή του μαιευτήρα

Κινητό τηλέφωνο, laptop, σκληρός δίσκος και tablet κατασχέθηκαν και ερευνώνται. Όπως προέκυψε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν χτύπησε συναγερμός στο σύστημα προστασίας ανηλίκων της Google και ακόμη μίας υπηρεσίας στις ΗΠΑ, καθώς εντοπίστηκε χρήστης από την Ελλάδα να αποθηκεύει παράνομο υλικό σε διαδικτυακό χώρο.

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