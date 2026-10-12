Προφυλακίστηκε ο γνωστός γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία

Αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε 52χρονος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία στην Αττική.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από ενημέρωση του αμερικανικού οργανισμού NCMEC.
  • Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού.
  • Η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια της Αττικής, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνογραφία ανηλίκων. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση του αμερικανικού οργανισμού NCMEC, ο οποίος δραστηριοποιείται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, χρήστης φέρεται να είχε μεταφορτώσει σχετικό υλικό σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν ψηφιακά ίχνη που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 52χρονου. Κατά τις έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.

Από την εξέταση των κατασχεθέντων συσκευών, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι αρχές φέρονται επίσης να συνέδεσαν τον κατηγορούμενο με τον επίμαχο διαδικτυακό λογαριασμό.

Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»

Κατά την απολογία του, ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου υλικού στα ψηφιακά μέσα του, επιμένοντας στην άρνηση των κατηγοριών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

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