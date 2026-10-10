Γνωστός γυναικολόγος με ιατρεία στο Βόρεια Προάστια συνελήφθη από την Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Η πληροφορία είχε έρθει από διωκτικές αρχές του εξωτερικού. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Παναγιώτη Μπούσιου.

Φωτογραφίες και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών βρέθηκαν σε λογαριασμό που διαχειριζόταν ο 52χρονος γυναικολόγος – μαιευτήρας με τα αρχικα ΝΣ από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτείων έδωσε την πληροφορία ότι είχε μεταφορτωθεί υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο καθώς επίσης και ότι πιθανόν ο γιατρός είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Έγινε έρευνα στο σπίτι και στα ιατρεία του σε Χαλάνδρι και Μαρούσι, κατασχέθηκαν διάφορα ψηφιακά πειστήρια και ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ενώ όλα τα κατασχεμένα πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.