Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου pexels
Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 52χρονος γιατρός στην Αττική για πορνογραφία ανηλίκων στις 8 Οκτωβρίου.
  • Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 15 και 12 ετών.
  • Η σύλληψη προήλθε από πληροφορίες του National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α.
  • Κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, όπως κινητό τηλέφωνο και υπολογιστές, για περαιτέρω έρευνα.
  • Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελική Αρχή και σχηματίστηκε δικογραφία.

Στη σύλληψη ενός 52χρονου γιατρού στην Αττική, με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα στο σπίτι του και τον επαγγελματικό του χώρο εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων απεικονίζονταν παιδιά κάτω των 15 και των 12 ετών.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη του 52χρονου

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση»

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