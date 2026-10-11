Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»

Γειτόνισσα του γιατρού: «Δεν είδα ποτέ επισκέψεις ανηλίκων στο γραφείο του»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων, μετά από πληροφορίες από ξένες αρχές.
  • Ο πατέρας του κατηγορούμενου δηλώνει εμπιστοσύνη στο γιο του και τον περιγράφει ως εξαιρετικό επαγγελματία.
  • Κατασχέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο σπίτι και το ιατρείο του.
  • Γειτόνισσα του γυναικολόγου τον περιγράφει ως ευγενικό και ήσυχο, χωρίς να έχει παρατηρήσει ύποπτες επισκέψεις ανηλίκων.
  • Ο πατέρας δεν έχει επικοινωνήσει με τον γιο του από τη σύλληψη, για να αποφευχθεί η συναισθηματική κατάρρευση.

Σοκ προκαλεί η σύλληψη του 52χρονου γυναικολόγου για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Ο πατέρας του κατηγορούμενου γιατρού σπάει τη σιωπή του, δηλώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη στο παιδί του και περιγράφοντάς τον ως έναν εξαιρετικό επαγγελματία και αφοσιωμένο γιο.

Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων

«Είναι ώριμος, είναι καλό παιδί, καλός γιος και καλός επαγγελματίας», είπε στην εκπομπή Non stop του Μega.

O πατέρας του κατηγορούμενου γιατρού επισήμανε ότι ήταν δύσκολο κατόρθωμα να μπει στην ιατρική ο γιος του και μάλιστα προερχόμενος από μια φτωχή οικογένεια, με βιοπαλαιστές γονείς. «Με όρεξη για την ιατρική και μέχρι σήμερα εκτιμάται από τους συναδέλφους, από τους πελάτες και από τους φίλους», συμπλήρωσε. 

Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»

Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει με τον γιο του, μετά τη σύλληψή του. «Η δικηγόρος μας μεταφέρει ότι είναι καλά και ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Δεν τις ξέρω. Πάντως εγώ πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι στο παιδί μου, γιατί μέχρι σήμερα ήταν βράχος», είπε. 

Ο πατέρας του γυναικολόγου εξήγησε ότι δε θέλει να επικοινωνήσει με τον γιο του, γιατί θα καταρρεύσουν και οι δύο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος γυναικολόγος με τα αρχικά Ν.Σ. και με ιατρεία σε Χαλάνδρι και Μαρούσι συνελήφθη, μετά από πληροφορία που ήρθε από διωκτικές αρχές του εξωτερικού, για χρήστη που είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία

Μετά από έρευνα στο σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών.

45χρονη γειτόνισσα: «Τον έβλεπα κάθε μέρα. Δεν είδα ποτέ επισκέψεις ανηλίκων στο γραφείο του»

«Μια οικογενειακή πολυκατοικία, είναι καλός γιατρός. Πήγαινα κι εγώ εκεί. Απέναντι από το ιατρείο, είχε ένα γυμνάσιο και μου έλεγε πως σε αυτό το σχολείο πήγαινε ο ίδιος και έτσι σκέφτηκε να νοικιάσει τον χώρο αυτό. Δεν τον είχα δει ποτέ να πηγαίνει όμως στα κάγκελα του σχολείου να μιλάει με παιδιά. Ούτε περίεργες επισκέψεις ανηλίκων είδα ποτέ στο γραφείο του. Εγώ έμενα εκεί και τον έβλεπα κάθε μέρα», είπε γυναίκα που τον γνώριζε.

«Ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και ήσυχος. Ειλικρινά βρίσκομαι σε σοκ και δεν μπορώ να το πιστέψω», κατέληξε η 45χρονη γειτόνισσα του. 

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