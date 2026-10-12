Σύλληψη γυναικολόγου: «Το παιδί μου είναι αθώο και θα το αποδείξει»

Τι συνέβη την ώρα που αστυνομικοί πήγαν στο ιατρείο του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη γυναικολόγος στο Χαλάνδρι για παιδική πορνογραφία, απολογείται σε ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Ο πατέρας του γυναικολόγου δηλώνει ότι το παιδί του είναι αθώο και ζητά σεβασμό στα δικαιώματα του.
  • Η έρευνα αποκάλυψε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στις ηλεκτρονικές συσκευές του γιατρού.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε από ενημέρωση των αμερικανικών Αρχών και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων.
  • Γειτόνισσα του γιατρού δηλώνει αιφνιδιασμένη από τις αποκαλύψεις, χαρακτηρίζοντάς τον καλό γιατρό.

Στην αθωότητα του γιου του πιστεύει ο πατέρας του γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο Χαλάνδρι και αυτή την ώρα απολογείται σε ανακριτή και εισαγγελέα. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν τα δικαιώματα του παιδιού του και τα προβλήματα ηλικίας που αντιμετωπίζει ο ίδιος και η σύζυγός του. 

Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»

«Θεωρώ ότι δεν έκανε μία κακή πράξη. Θεωρώ ότι το παιδί μου είναι πράγματι αθώο και θα το αποδείξει», είπε. 

Σύλληψη γυναικολόγου: Τα ψηφιακά ευρήματα και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη, ο 52χρονος γυναικολόγος αιφνιδιάστηκε όταν είδε έξω από την πόρτα του τους αστυνομικούς. Μάλιστα, φέρεται να τους είπε ο ίδιος ότι έχει στην κατοχή του τέτοιο υλικό, καθώς ήξερε πολύ καλά ότι θα το εντόπιζαν έτσι κι αλλιώς. 

Ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα εντόπισαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του στο Χαλάνδρι κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στο ιατρείο του.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε από ενημέρωση των αμερικανικών Αρχών, μετά από στοιχεία που διαβιβάστηκαν μέσω της Google και οργανισμού που δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο 52χρονος γυναικολόγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το υλικό το είχε για προσωπική του χρήση

Ο 52χρονος γυναικολόγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το υλικό το είχε για προσωπική του χρήση

Στη συνέχεια, οι ελληνικές Αρχές ανέλυσαν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα και προχώρησαν στην ταυτοποίηση του λογαριασμού. Ακολούθησε η έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του γιατρού και εντοπίστηκε το σοκαριστικό υλικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα το υλικό που βρέθηκε φέρεται να το είχε «κατεβάσει» ο γυναικολόγος και όχι να το είχε παράξει, ενώ συμμετείχε και σε ομάδες στο διαδίκτυο που γίνεται διακίνηση τέτοιου υλικού. 

Ο 52χρονος γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε κατεβάσει το υλικό για προσωπική του χρήση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν το είχε διακινήσει σε τρίτους. 

Σύλληψη γυναικολόγου: Η μαρτυρία γειτόνισσας 

Γειτόνισσα του γιατρού δήλωσε ότι έχει αιφνιδιαστεί από τις αποκαλύψεις, καθώς η εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον ήταν διαφορετική.

«Είναι καλός γιατρός. Πήγαινα εγώ εκεί. Απέναντι από το ιατρείο είχε ένα Γυμνάσιο και μου έλεγε πως σε αυτό το σχολείο πήγαινε ο ίδιος και έτσι σκέφτηκε να νοικιάσει τον χώρο αυτό», ανέφερε στο Mega, περιγράφοντας την προσωπική της εμπειρία από την επαφή μαζί του.

Η ίδια τον χαρακτήρισε ευγενικό, χαμογελαστό και ήσυχο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε παρατηρήσει ύποπτες επαφές με ανηλίκους ή ασυνήθιστες επισκέψεις στο ιατρείο. 

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