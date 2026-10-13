Ο Νίκος Μέλλος, τον οποίο απολαμβάνουμε στην τηλεοπτική σειρά Κρίνο & Αγκάθι, παραχώρησε μία εφόλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, καθώς και για το ατύχημα που είχε δύο μήνες αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο νεαρός ηθοποιός, αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας τους λόγους που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής.

«Αφότου είχε περάσει η περιπέτεια, όταν έμαθα ότι είχα ένα καρκίνο τον οποίο τον αφαίρεσα, μετά έγινα καλά και πέρασε λίγος καιρός. Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν κάπως πιεσμένος, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα μια πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου και είχα μια φωτογραφία με τους δικούς μου ανθρώπους που κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής, που δείχναμε ότι άντε γεια ας πούμε και αυτό το ξεπεράσαμε», είπε αρχικά ο Νίκος Μέλλος στην εκπομπή The 2Night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Επέλεξα να το να το ανεβάσω εκείνη τη στιγμή, να ξορκίσω το κακό και να πω το πόσο σημαντικό ήταν για μένα οι άνθρωποι που είχα. Αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δε θα ήμουν καλά. Δε θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτά που πέρασα. Γιατί το 2021 πέρα από αυτό με τον καρκίνο, μετά από δύο μήνες αφότου διαγνώστηκα, πέσαμε με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα τέσσερις μήνες έτσι», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Αναφερόμενος στο ατύχημά του, ο Νίκος Μέλλος εξομολογήθηκε ότι: «Ακίνητος, με βίδες, με λάμες που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε, αν σε όλη αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, πραγματικά από τότε που μπήκε το 2021, δεν είχα τη μάνα μου ας πούμε, να έρθει να μου φέρει φαΐ, τους φίλους μου να έρχονται στο σπίτι μου. Μένω πολύ μακριά από τους φίλους μου. Ερχόντουσαν κάθε βδομάδα σχεδόν ανά δύο μέρες να μου κάνουν παρέα, να με στηρίζουν ψυχολογικά. Πώς θα το έκανα;»

Τέλος, ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε στην αλλαγή του τρόπου σκέψης έπειτα από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αποκαλύπτοντας ότι: «Ακόμα διαπραγματεύομαι τι άλλαξε… Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πόσο έχω αλλάξει. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου άλλαξα τρόπο σκέψης, στο τι δίνω πραγματικά σημασία και βαρύτητα. Είδα ότι τα σημαντικά είναι αλλού, είδα τους ανθρώπους μου με ακόμη περισσότερη αγάπη από όσο τους έβλεπα πριν… Ψάχνω να βρω και εγώ τι με έχει αλλάξει πραγματικά…».