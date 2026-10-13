Νίκος Μέλλος: «Έμεινα ακίνητος για τέσσερις μήνες με βίδες και λάμες»

Η αποκαλυπτική συνέντευξη του ηθοποιού από το Κρίνο & Αγκάθι

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Νίκος Μέλλος: Μετά την περιπέτεια της υγείας μου άλλαξα τρόπο σκέψης / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μέλλος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Δύο μήνες μετά τη διάγνωση, είχε ατύχημα με μηχανή και έμεινε ακίνητος για τέσσερις μήνες με βίδες και λάμες.
  • Ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους του για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς.
  • Ανέφερε ότι η εμπειρία του άλλαξε τον τρόπο σκέψης του και την εκτίμηση του για τους ανθρώπους γύρω του.
  • Διαπραγματεύεται ακόμα τις αλλαγές που έχει υποστεί μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Νίκος Μέλλος, τον οποίο απολαμβάνουμε στην τηλεοπτική σειρά Κρίνο & Αγκάθι, παραχώρησε μία εφόλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, καθώς και για το ατύχημα που είχε δύο μήνες αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο.

Νίκος Μέλλος: Η μάχη με τον καρκίνο, ο έρωτας και η αλλαγή στη ζωή του

Ο νεαρός ηθοποιός, αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας τους λόγους που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής.

 

 

«Αφότου είχε περάσει η περιπέτεια, όταν έμαθα ότι είχα ένα καρκίνο τον οποίο τον αφαίρεσα, μετά έγινα καλά και πέρασε λίγος καιρός. Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν κάπως πιεσμένος, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα μια πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου και είχα μια φωτογραφία με τους δικούς μου ανθρώπους που κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής, που δείχναμε ότι άντε γεια ας πούμε και αυτό το ξεπεράσαμε», είπε αρχικά ο Νίκος Μέλλος στην εκπομπή The 2Night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Επέλεξα να το να το ανεβάσω εκείνη τη στιγμή, να ξορκίσω το κακό και να πω το πόσο σημαντικό ήταν για μένα οι άνθρωποι που είχα. Αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δε θα ήμουν καλά. Δε θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτά που πέρασα. Γιατί το 2021 πέρα από αυτό με τον καρκίνο, μετά από δύο μήνες αφότου διαγνώστηκα, πέσαμε με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα τέσσερις μήνες έτσι», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

 

 

Αναφερόμενος στο ατύχημά του, ο Νίκος Μέλλος εξομολογήθηκε ότι: «Ακίνητος, με βίδες, με λάμες που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε, αν σε όλη αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, πραγματικά από τότε που μπήκε το 2021, δεν είχα τη μάνα μου ας πούμε, να έρθει να μου φέρει φαΐ, τους φίλους μου να έρχονται στο σπίτι μου. Μένω πολύ μακριά από τους φίλους μου. Ερχόντουσαν κάθε βδομάδα σχεδόν ανά δύο μέρες να μου κάνουν παρέα, να με στηρίζουν ψυχολογικά. Πώς θα το έκανα;»

Νίκος Μέλλος: Εμφανίστηκε με πατερίτσες στο Στούντιο 4 - Τι συνέβη;

 

 

Τέλος, ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε στην αλλαγή του τρόπου σκέψης έπειτα από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αποκαλύπτοντας ότι: «Ακόμα διαπραγματεύομαι τι άλλαξε… Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πόσο έχω αλλάξει. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου άλλαξα τρόπο σκέψης, στο τι δίνω πραγματικά σημασία και βαρύτητα. Είδα ότι τα σημαντικά είναι αλλού, είδα τους ανθρώπους μου με ακόμη περισσότερη αγάπη από όσο τους έβλεπα πριν… Ψάχνω να βρω και εγώ τι με έχει αλλάξει πραγματικά…».

 

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