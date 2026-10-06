Ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων ηθοποιών που κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιώσουν την παρουσία τους στα καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας.

Ο Νίκος Μέλλος υποδύεται τον «Θωμά Αρβανίτη» στη δραματική σειρά Κρίνο & Αγκάθι

Η επαγγελματική διαδρομή του Νίκου Μέλλου χαρακτηρίζεται από μια σταθερή και μεθοδική πορεία, η οποία συνδυάζει την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα με τη δημιουργική αναζήτηση στο χώρο του θεάτρου.

Εδώ και λίγες ημέρες τον βλέπουμε σε ένα από τους πιο δύσκολους και «αντιπαθητικούς» ρόλους της prime time μυθοπλασίας, αυτόν του «Θωμά Αρβανίτη» στη σειρά του ΑΝΤ1, Κρίνο & Αγκάθι.

Ποιος είναι ο Νίκος Μέλλος

Γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1995 κι είναι 31 ετών. Ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου.

Είναι ιδιαίτερα ψηλός και... φαίνεται, αφού έχει ύψος 1.87.

Έχει δύο αδέρφια, την Ξανθή Μέλλου και τον Άρη Μέλλο.

Φοίτησε στο Αρσάκειο Σχολείο του Ψυχικού. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Βεάκη το 2018.

Ο Νίκος Μέλλος με τον Τάσο Ιορδανίδη στο Κρίνο & Αγκάθι

Έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του Mega, Η Γη της Ελιάς. Έχει εμφανιστεί επίσης στις σειρές Ήλιος (ΑΝΤ1), Ηλέκτρα (ΕΡΤ1) και Το τελευταίο νησί. Φέτος τον βλέπουμε στη δραματική σειρά Κρίνο & Αγκάθι.

Έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία μικρού μήκους Flexible Choices του Θοδωρή Βουρνά, αλλά και στο Dissolved του ίδιου σκηνοθέτη.

Παρά την επιτυχία του στη μικρή οθόνη, η μεγάλη του αφοσίωση παραμένει η ζωντανή επαφή με το θεατρικό κοινό. Ο Νίκος έχει επιλέξει να υπηρετεί ένα ευρύ φάσμα του θεατρικού ρεπερτορίου, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε σύγχρονα έργα, αλλά και σε εναλλακτικές, πειραματικές παραγωγές. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες της νέας γενιάς και έχει εμφανιστεί σε δραστήριες θεατρικές σκηνές της Αθήνας, όπως το Θέατρο Vault και το Αγγέλων Βήμα, που φημίζονται για τις ανήσυχες καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Ανάμεσα στις παραστάσεις που έχει παίξει είναι οι: Sissy in Heaven (2024), Πίθηκος Ξουθ (2022), AFTERPLAY (2020) και F*cking Men (2018). Σύντομα θα υποδυθεί τον γοητευτικό «Κριστιάν» στην παράσταση Συρανό με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, στο θέατρο Ακροπόλ.

Τον έχουμε δει σε δύο βιντεοκλίπ. Στο Δυο Δρόμοι του Χρίστου Μενιδιάτη, αλλά και το Τα Θέλω Όλα της Βαρβάρας Βάλη.

Νίκος Μέλλος: Η μάχη με τον καρκίνο

Με μία συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Νίκος Μέλλος αποκάλυψε πριν μερικούς μήνες τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 με πατερίτσες εξηγώντας ότι είχε ένα ατύχημα στα τελευταία γυρίσματα της σειράς, Το τελευταίο νησί με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Δεν είμαι ο πρώτος που ήρθε με πατερίτσες στην εκπομπή; Ήμασταν στα γυρίσματα της σειράς στα Μέθανα, έχουμε πάει 4-5 φορές και στο γύρισμα ανεβαίνουμε στη μηχανή με την Παναγιώτα και πέφτουμε. Είναι σπάσιμο, έλεγα θα είναι κάνα μήνας νάρθηκα. Εν τέλει είμαι τρεις μήνες μετά είμαι εδώ με την… μπότα. Έχω κανει μια πολύ μεγάλη εγχείρηση, έχει το πόδι μέσα βίδες, λάμες. Με στήριξαν όλοι πάρα πολύ, ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές. Άλλαξαν τον ρόλο, όσον αφορά όμως τις δουλειές που ήταν να έρθουν… δεν με στήριξε κάποιος. Είναι ένα ρίσκο να πάρεις έναν ηθοποιό που δεν περπατάει. Οπότε προς το παρών… Σήμερα νόμιζα ότι θα έρθω εδώ περπατώντας. Χθες μου είπαν ότι θα βγει η μπότα σε έναν μήνα. Θα μάθω να περπατάω ξανά», ανέφερε αρχικά.

Κατόπιν για την περιπέτεια με τον καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είχα μια ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά. Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Είμαστε και θα είμαστε. Είδα πως είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι “το έχεις, είσαι δυνατός”. Και έγινε αλήθεια, με έπεισα ότι είμαι δυνατός και το πήρα στην πλάκα. Ήταν όντως όλοι εκεί. Πολύς φόβος, είχαμε χάσει και τη γιαγιά μας από καρκίνο. Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται ο καρκίνος, είναι για να χαιρετήσεις. Μπορώ να πω ότι άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Είμαι 31 ετών, δεν είμαι τόσο μικρός. Με έκανε να εκτιμήσω τη ζωή. Είπα λίγο να μειώσω το άγχος και να τους γράψω όλους».

Ο Νίκος Μέλλος υπήρξε ζευγάρι με την Ιφιγένεια Πιερίδου /Φωτογραφία Instagram

Νίκος Μέλλος: Η σχέση κι ο χωρισμός με την Ιφιγένεια Πιερίδου

Για σχεδόν τρία χρόνια ο Νίκος Μέλλος υπήρξε ζευγάρι με την επίσης ηθοποιό Ιφιγένεια Πιερίδου.

Η γνωριμία τους συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δραματικής σειράς του Mega Η Γη της Ελιάς, στην οποία συμμετείχαν κι οι δύο. Η καθημερινή τους τριβή και η χημεία που αναπτύχθηκε στα γυρίσματα οδήγησαν στη γέννηση ενός ειδυλλίου. Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν να συγκατοικήσουν, διατηρώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους απέναντι στα δημοσιότητα.

Παρά την έντονη σύνδεση και την εκτίμηση που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον, η σχέση τους ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Το ζευγάρι αποφάσισε την περασμένη άνοιξη να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση τόσο για την κοινή τους διαδρομή όσο και για την επαγγελματική τους πορεία.