Citroën 2 CV Concept: Ο θρύλος επιστρέφει

Υπάρχουν αυτοκίνητα που χαρακτηρίζουν μια εποχή. Άλλα που αντέχουν στον χρόνο. Σπάνια, όμως, ένα μοντέλο έχει εκφράσει τόσο δυναμικά και οικουμενικά την έννοια της ελευθερίας όσο το Citroën 2 CV. Σήμερα, η μάρκα με το έμβλημα των δύο λοχιών αντλεί έμπνευση από αυτόν τον θρύλο και παρουσιάζει μια ριζικά σύγχρονη ερμηνεία του, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: το 2 CV Concept.

Ηλεκτρικό, μινιμαλιστικό, προσιτό, συμπαγές και ευφυές, το νέο πρωτότυπο μεταφέρει το πνεύμα του 2 CV στη σύγχρονη εποχή, ανταποκρινόμενο στις σημερινές προκλήσεις και προαναγγέλλοντας ένα μελλοντικό μοντέλο που αναμένεται να ενταχθεί στην γκάμα της Citroën έως το 2028. Ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστή προσωπικότητα, φρέσκια και αισιόδοξη σχεδίαση, που φιλοδοξεί να αναβιώσει τη μαγεία της ηλεκτρικής μετακίνησης.

Αφετηρία του εγχειρήματος δεν ήταν η αναδημιουργία ενός 2 CV, αλλά ο σχεδιασμός του μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου του μέλλοντος: πρακτικού, ελκυστικού, ικανού να μετατρέψει ξανά τις σύντομες καθημερινές διαδρομές σε μια ευχάριστη εμπειρία.Το 2 CV αποτελεί πηγή έμπνευσης. Όταν παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1948, είχε σχεδιαστεί βάσει συγκεκριμένων, απόλυτα πρακτικών προδιαγραφών. Δεν δημιουργήθηκε για να γίνει σύμβολο. Έγινε εμβληματικό χάρη στις δυνατότητες που προσέφερε: να εργάζεσαι, να ταξιδεύεις, να φτάνεις σχεδόν παντού και να απολαμβάνεις τη ζωή στο έπακρο.



Το 2 CV Concept ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με το μελλοντικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο E-Car. Τοποθετημένο ανάμεσα στο Ami και το C3, φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, με στόχο τιμή εκκίνησης περίπου 15.000 ευρώ, συμβάλλοντας ώστε η ηλεκτροκίνηση να γίνει προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Οι σχεδιαστικές επιλογές λαμβάνουν υπόψη τόσο τη μαζική παραγωγή όσο και την ευκολία επισκευής: επίπεδες επιφάνειες, άμεσες εισαγωγές αέρα κάτω από το παρμπρίζ, προφυλακτήρες ανεξάρτητους από το αμάξωμα που μπορούν να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Η σχεδίαση απελευθερώνει χώρο και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες. Η απουσία συμβατικού ταμπλό, οι εσοχές στις επενδύσεις των θυρών και τα φαρδιά, αναπαυτικά καθίσματα με τεχνολογία Citroën Advanced Comfort® δημιουργούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, ένα εμπρός κάθισμα που μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω μετατρέπει ακόμη και μια σύντομη στάση σε πραγματική στιγμή χαλάρωσης.

Στην καμπίνα, κάθε στοιχείο έχει τη δική του θέση και λειτουργία. Ένα αφαιρούμενο καλάθι αποθήκευσης αντικαθιστά την κεντρική κονσόλα, ενώ οι χειρολαβές των θυρών κατασκευάζονται από μαλακούς ιμάντες. Κάθε λύση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα.



Στη θέση του συμβατικού ταμπλό βρίσκεται μια κυλινδρική δομή, πάνω στην οποία ενσωματώνονται ένα τιμόνι μίας ακτίνας, ένας ενιαίος μοχλός χειρισμού, ένας επιλογέας ταχυτήτων τύπου paddle και η οθόνη Citroën Smart Vision, η οποία προβάλλει τις ουσιώδεις πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Μια τετράγωνη οθόνη αφής 8 ιντσών, που συνδυάζει φυσικά και ψηφιακά στοιχεία (phygital), διαθέτει γραφικά εμπνευσμένα από τον κόσμο των κόμικς.Το «Radioën» είναι ένα αποσπώμενο ραδιόφωνο που λειτουργεί και ως φορητό ηχείο, συνοδεύοντας τους επιβάτες τόσο μέσα όσο και έξω από το αυτοκίνητο.

Η υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή επιτρέπει στο φυσικό φως να πλημμυρίζει την καμπίνα, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας, ελευθερίας και απόδρασης.

Ένα νέο 2 CV, πιστό στο πνεύμα του αυθεντικού μοντέλου, αλλά απόλυτα προσανατολισμένο στις ανάγκες και τις προκλήσεις του αύριο.Γιατί ένα εμβληματικό αυτοκίνητο δεν μπορεί απλώς να αντιγραφεί. Πρέπει να επανεφευρεθεί.