Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer

Ήρθε το μέλλον της μάρκας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.26 , 21:57 Βίσση: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» συναυλίες και περιοδείες της ερμηνεύτριας
11.10.26 , 21:25 Ζελένσκι: Καταγγέλλει νέα ρωσική επίθεση μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
11.10.26 , 21:19 Απάτη Σε Βάρος Του ΕΦΚΑ: H «Οδύσσεια» Που Πέρασε Η Καταγγέλουσα
11.10.26 , 20:46 Υπόθεση Καμπούρη: «Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα στους κατηγρούμενους
11.10.26 , 20:42 Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer
11.10.26 , 20:05 BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ
11.10.26 , 19:49 Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα και θα χειρουργηθεί
11.10.26 , 19:45 LINGO: Αυτό είναι το ζευγάρι που «έσπασε» τα χρονόμετρα!
11.10.26 , 19:17 Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία
11.10.26 , 19:11 Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ
11.10.26 , 18:59 Υπόθεση Καμπούρη: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι λογιστές
11.10.26 , 18:51 Σκάουτερ της Bundesliga στο Καραϊσκάκη για άσο του Παναθηναϊκού!
11.10.26 , 18:45 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς μας συστήνει τα σημερινά ζευγάρια
11.10.26 , 18:39 Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση Δούκα
11.10.26 , 17:49 Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!
Θανάσης Ευθυμιάδης: Η απόφαση του 2010 που άλλαξε τη ζωή του!
Σίσσυ Τουμάση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης!
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»
Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»
Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε
Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη - Ζητά δικαίωση
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παρουσία της Opel στο ‘Mondial de l'Auto’ του Παρισιού συνοδεύεται από σημαντικές πρεμιέρες, που αναδεικνύουν τον δυναμισμό, την τεχνολογική υπεροχή και τη γερμανική μηχανολογία της Μάρκας. Ανάμεσά τους, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο Opel GSE 27FE της Formula E, που πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του, και το νέο ηλεκτρικό hot hatch Opel Corsa GSE των 281 ίππων.

Ωστόσο, τα βλέμματα των επισκεπτών στο Παρίσι αναμένεται να προσελκύσει ένα ξεχωριστό πρωτότυπο: το Opel Sports Tourer eXperimental Concept, ή εν συντομία Opel STX Concept. Όπως υποδηλώνει η ονομασία του, το νέο πρωτότυπο αποτυπώνει το όραμα της Opel για το μέλλον των Sports Tourer, σηματοδοτώντας παράλληλα την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel: ακόμη πιο τολμηρή, πιο λιτή, πιο εκφραστική και πιο αποδοτική.

Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer

Το STX Concept εκφράζει το τολμηρό όραμα της Opel για το ηλεκτρικό Sports Tourer του αύριο. Συνδυάζει την εξελιγμένη σχεδιαστική φιλοσοφία της Μάρκας με τη γερμανική μηχανολογία και τις έξυπνες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει την αποδοτικότητα με τη συγκίνηση. Παράλληλα, συνεχίζει τη μακρά παράδοση της Opel στην κατηγορία, η οποία ξεκίνησε το 1953, με το Olympia Rekord Caravan και συνεχίστηκε με το Kadett Caravan και πολλά ακόμη μοντέλα, που ξεχώρισαν για τη σχεδίαση, την πρακτικότητα και τις καινοτόμες τεχνολογίες τους.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά είναι η εξέλιξη του Opel Vizor. Η χαρακτηριστική εμπρός όψη της Μάρκας αποκτά ακόμη πιο επιβλητική παρουσία, με μεγαλύτερο ύψος και πιο έντονες αναλογίες. Η νέα φωτεινή υπογραφή περιλαμβάνει λεπτά, κεκλιμένα κάθετα στοιχεία, τα οποία οριοθετούν τις εξωτερικές πλευρές του Vizor και σταδιακά εξασθενούν προς το κέντρο. Το φωτιζόμενο Opel Blitz δεσπόζει στο επίκεντρο του Opel Compass, ενώ η έντονη κεντρική ακμή του καπό αναδεικνύει την αιχμηρή, σπορ σχεδίαση του εμπρός μέρους.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το πίσω μέρος, με την απότομη κλίση του αμαξώματος να συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με τη μέγιστη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών. Το Opel Compass αποκτά ακόμη πιο καθαρή μορφή, με λεπτούς φωτιζόμενους άξονες και τη φωτιζόμενη επιγραφή OPEL στο κέντρο. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά σώματα ακολουθούν τη σχεδιαστική λογική των φωτεινών στοιχείων του εμπρός μέρους, δημιουργώντας μια ενιαία οπτική ταυτότητα.

Οι καθαρές επιφάνειες και οι ακριβείς γραμμές του αμαξώματος ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα του concept car. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν οι πίσω κολόνες (C-pillars), με γυάλινες φωτεινές λωρίδες που εκτείνονται προς τα πίσω και συνεχίζονται στην οροφή. Οι φωτιζόμενες επιγραφές “STX” στα πλαϊνά, καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένες κάμερες που αντικαθιστούν τους συμβατικούς εξωτερικούς καθρέφτες, ολοκληρώνουν τη φουτουριστική εικόνα του πρωτοτύπου.

Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer

Η πλαϊνή όψη του STX Concept, με τις ασημί και μπλε αποχρώσεις, χαρακτηρίζεται από μια χαμηλή, αεροδυναμική σιλουέτα, σχεδιασμένη για αποδοτικές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων και υψηλή σταθερότητα στις ταχύτητες των γερμανικών Autobahn. Οι κοντοί πρόβολοι, τα έντονα φουσκωμένα φτερά και οι επιμηκυμένες αναλογίες ενισχύουν τη δυναμική, σπορ παρουσία του.

Το STX Concept ενσωματώνει προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αυτονομίας και στη βελτίωση της ευστάθειας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου 22’’, με αεροδυναμική διαμόρφωση τριών τμημάτων, οι οποίες συνδυάζονται με ελαστικά Goodyear 285/35 R22.

Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer

Παράλληλα, ένα ενεργό αεροδυναμικό σύστημα προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης, βελτιστοποιώντας τη ροή του αέρα και μειώνοντας την αντίσταση. Σε συγκεκριμένες ταχύτητες, μπλε αεροδυναμικοί διαχύτες εκτείνονται κάτω από το πίσω μέρος, ενώ κινητά κάθετα στοιχεία του προφυλακτήρα, πίσω από τους τροχούς, αναπτύσσονται προς τα πίσω και πλευρικά, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερότητα. Το STX Concept συνδυάζει μια καινοτόμο ηλεκτρική αρχιτεκτονική με τετρακίνηση και τελική ταχύτητα άνω των 200 km/h, αποδεικνύοντας ότι η αποδοτικότητα και οι υψηλές επιδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν με την οδηγική απόλαυση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Opel STX Concept: Το όραμα της Opel για τα Sports Tourer

Αντίστοιχη φιλοσοφία θα ακολουθεί και το εσωτερικό, το οποίο θα εξελίσσει περαιτέρω την προσέγγιση “Painting with Light”, που παρουσιάστηκε στο Opel Experimental το 2023 και στο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo το 2025. Καθηλωτικά φωτιστικά στοιχεία και ειδικά σχεδιασμένα ελαφριά καθίσματα θα δημιουργούν μια νέα εμπειρία για οδηγό και επιβάτες.

Περισσότερο από ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο, το Opel STX Concept προαναγγέλλει την εξέλιξη των Sports Tourer και αποκαλύπτει σχεδιαστικά και τεχνολογικά στοιχεία που θα συναντήσουμε σε μελλοντικά μοντέλα της Opel. Η σχεδιαστική γλώσσα της Μάρκας γίνεται ακόμη πιο δυναμική, ανάγλυφη και εκφραστική, ενσωματώνοντας με σαφήνεια και αρμονία τις τεχνολογίες του αύριο.

Το Opel STX Concept και οι υπόλοιπες σημαντικές πρεμιέρες της Μάρκας θα παρουσιαστούν στο διεθνές κοινό από τον CEO της Opel, Florian Huettl, μαζί με την Rebecca Reinermann, Vice President Marketing, και τον Mark Adams, Vice President Design, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Opel, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 11:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στο περίπτερο A42, στο Hall 4 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL STX CONCEPT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ
Αυτοκινητο
BMW Σειρά 3: Επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ
Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Αυτοκινητο
Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Τα πληρώματα πήραν μια πρώτη γεύση
Αυτοκινητο
AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Τα πληρώματα πήραν μια πρώτη γεύση
Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες
Αυτοκινητο
Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες
BMW iX4: Παρουσιάστηκε στην Αθήνα-Τιμές
Αυτοκινητο
BMW iX4: Παρουσιάστηκε στην Αθήνα-Τιμές
OMODA & JAECOO: Διαγωνισμός με έπαθλο το υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H
Αυτοκινητο
OMODA & JAECOO: Διαγωνισμός με έπαθλο το υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H
Alpine: Τι θα μας δείξει στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Alpine: Τι θα μας δείξει στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
Αυτοκινητο
Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top