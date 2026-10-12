Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση

Η ανάρτηση Μπιμπίλα και οι πιο γνωστοί ρόλοι της σε θέατρο και τηλεόραση

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Μαριαλένα Κάρμπουρη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη απεβίωσε στις 12 Οκτωβρίου μετά από μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Είχε σημαντική καριέρα στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κυρίως τη δεκαετία του '80.
  • Γνωστός ρόλος της ήταν στη σειρά "Ο κατάδικος" (1983) και συμμετείχε σε πολλές άλλες τηλεοπτικές παραγωγές.
  • Στον κινηματογράφο, συμμετείχε σε ταινίες όπως "Πονηρό θηλυκό… Κατεργάρα γυναίκα!" (1980) και "Στο δρόμο του Θεού" (1982).
  • Αφήνει πίσω της μια κληρονομιά στο ελληνικό θέατρο και τηλεόραση, με αναγνωρίσιμες συνεργασίες.

Η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απώλειά της προκαλεί συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς είχε συνδέσει το όνομά της με το ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας τη συνάδελφό του με δημόσιο μήνυμα. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του ’80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η πορεία της Μαριαλένας Κάρμπουρη στην τηλεόραση

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε μακρά παρουσία στην ελληνική τηλεόραση, με συμμετοχές σε παραγωγές που προβλήθηκαν από την ΥΕΝΕΔ, την ΕΡΤ, την ΕΤ1, τον Alpha και το Mega. Ανάμεσα στις πιο γνωστές εμφανίσεις της ήταν ο ρόλος της στη σειρά «Ο κατάδικος» το 1983, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη και βασισμένη στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Το τηλεοπτικό της αποτύπωμα περιλαμβάνει επίσης τις σειρές «Το Ταξίδι» (1976, ΥΕΝΕΔ), «Κόντρα στον άνεμο» (1980, ΕΡΤ), «Η Κραυγή των Λύκων» (1981, ΥΕΝΕΔ), «Ο Κίτρινος Φάκελλος» (1981, ΕΡΤ), «Τα Λαυρεωτικά» (1982, ΕΡΤ), «Το ξεκίνημα της φωτιάς: Ρόκκος Χοϊδάς» (1982, ΕΡΤ), «Νυχτερινό δελτίο» (1998, ΕΤ1), «Στα φτερά του έρωτα» (1999, ΕΤ1), «Ξέχασέ με» (2004, Alpha) και «1 Μήνας και Κάτι» (2007, Mega).

Στη σειρά «Στα φτερά του έρωτα» είχε υποδυθεί τη μητέρα του Αλέξανδρου Σταύρου, σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση

Οι ταινίες και η παρουσία της στον κινηματογράφο

Η ηθοποιός είχε συμμετοχή και στον ελληνικό κινηματογράφο, με παρουσία σε ταινίες που προβλήθηκαν κυρίως τη δεκαετία του 1980. Οι κινηματογραφικές της συμμετοχές που αναφέρονται στις διαθέσιμες πηγές είναι οι «Πονηρό θηλυκό… Κατεργάρα γυναίκα!» (1980), «Στο δρόμο του Θεού» (1982) και «Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε» (1986).

Σε άλλη καταγραφή της πορείας της, η Μαριαλένα Κάρμπουρη αναφέρεται ότι εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη στις ταινίες «Πονηρό Θηλυκό… Κατεργάρα Γυναίκα!» σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη και «Στο Δρόμο του Θεού» δια χειρός του Δημήτρη Αρβανίτη.

Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση

Η διαδρομή της στο θέατρο και οι σημαντικές συνεργασίες

Στο θέατρο η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε συμμετοχές σε σημαντικές παραστάσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο «Βασιλιάς Ληρ» από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και το «Χιτ» από τον θίασο του Δημήτρη Χορν.

Οι αναφορές των συναδέλφων της συγκλίνουν στο ότι υπήρξε μια ηθοποιός που άφησε το δικό της στίγμα στο ελληνικό θέατρο και στην τηλεόραση, πριν αποσυρθεί σχετικά νωρίς από το προσκήνιο.

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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΡΜΠΟΥΡΗ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
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