Η Άση Μπήλιου ξεκίνησε την τρέχουσα εβδομάδα περιγράφοντας στο Stars System τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Επισήμανε δε, πως αυτή την εβδομάδα σχηματίζεται η τυχερή όψη του μήνα!

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μία καλύτερη εβδομάδα, μολονότι δε θέλω να βιαστείτε να την κρίνετε από τις πρώτες ημέρες της, γιατί το καλό μας το φυλάει στο μέσον της. Νομίζω ότι είναι από αυτές που πρέπει να εκμεταλλευτείτε όσο γίνεται περισσότερο. Ειδικά εκεί, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, κρύβει την πιο τυχερή όψη του μήνα και τις πιο τυχερές ημέρες, τολμώ να πω αυτού του μήνα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Δευτέρα & Τρίτη «περίεργες» μέρες με τη Σελήνη στον Σκορπιό

H Άση Μπήλιου είπε ότι η σημερινή και η αυριανή μέρα θα είναι κάπως περίεργες λόγω της Σελήνης που βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού.

«Οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι ίσως και οι πιο περίεργες. Είναι η Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, το ζώδιο που κυβερνά ο Πλούτωνας. Αυτή η εβδομάδα έχει έντονη την υπογραφή του Πλούτωνα ως ενέργεια. Το ζώδιο του Σκορπιού και ο Πλούτωνας σαφώς δεν έχουν ούτε πολλή υπομονή για επιφανειακά πράγματα, για επιφανειακές συζητήσεις και καταστάσεις. Έλκονται από ο,τιδήποτε μπορεί να κρύβει βαθύ συναίσθημα με ό, τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε εμπιστοσύνη, οικειότητα», εξήγησε.

«Επίσης, είναι μέρες οι πρώτες δύο μέρες που μπορεί να έρχονται στην επιφάνεια παλιά τραύματα ή παλιές καταστάσεις, οι οποίες είναι σαν να ξεθάβει με κάποιο τρόπο. Και φυσικά αυτό το βλέπουμε και στην επικαιρότητα. Εννοείται πως συνεχίζει ακάθεκτη να φέρνει αποκαλύψεις, σκάνδαλα, οικονομικά, επαγγελματικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα προκύψει μέσα στο επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Η αστρολόγος σημείωσε πως με αυτή τη Σελήνη, οι αντιδράσεις μας είναι λίγο πιο έντονες και επανέρχονται παράπονα και δυσαρέσκειες από το παρελθόν.

«Γι' αυτό θα έλεγα σήμερα και αύριο, καλύτερα μην πιέσετε πάρα πολύ ούτε τον εαυτό σας ούτε τους άλλους ούτε να μπείτε σε διαδικασία αντιπαραθέσεων ή να πάρετε οριστικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά σας στη δουλειά σας, είτε ακόμα και σε θέματα που αφορούν σχέσεις», επισήμανε.

Άση Μπήλιου: Η θετική όψη του μήνα & οι τυχερές μέρες της εβδομάδας

Οι πιο τυχερές ημέρες της εβδομάδας είναι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και κυρίως η Τετάρτη και η Πέμπτη, χάρη στην όψη εξαγώνου που σχηματίζει ο Ήλιος με τον Δία.

«Δεν είναι μόνο το ότι έχουμε τον Ήλιο να συναντά τον Δία σε μία όψη πάρα πολύ αρμονική, είναι ότι αυτές τις ημέρες έχουμε και τη Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη. Είναι στα πιο αισιόδοξα της τελοσπάντων, οπότε όλο αυτό έρχεται και δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, αφού ο Τοξότης είναι το ζώδιο του Δία», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

Οι μέρες είναι εξαιρετικές μέρες για ό,τι αφορά στη γνώση, τη μάθηση, τα ταξίδια, τα μελλοντικά σχέδια, προγραμματισμούς, συζητήσεις που μπορεί να μας ανοίξουν ορίζοντες, όπως είπε.

«Αν λοιπόν θέλετε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας, να επανασυνδεθείτε με κάποιον, να διαπραγματευτείτε, να ωφεληθείτε είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά είτε σε θέματα σπουδών, ποντάρετε κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη», τόνισε.

Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία & το τρίγωνο Άρη - Κρόνου

Την Παρασκευή, ο Πλούτωνας γυρίζει σε ορθή πορεία μετά από πολλούς μήνες. «Αυτό με κάποιον τρόπο, αλλάζει λίγο τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση μας με ομάδες, κοινότητες, συλλογική προσπάθεια και τεχνολογία, δηλαδή το πώς συμμετέχουμε σε μία ομάδα χωρίς να χάνεται η ατομικότητα μας», εξήγησε η αστρολόγος.

Την ίδια μέρα, σχηματίζεται κι ένα ωραίο τρίγωνο του Άρη με τον Κρόνο. «Αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να γίνουμε πιο παραγωγικοί και είναι μια κατάλληλη όψη αν θέλουμε να κάνουμε διορθώσεις ή να ενισχύσουμε ένα σχέδιο», κατέληξε.

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