Γιώργος Καφετζόπουλος: Τι είπε για την παράσταση «Χρόνος από δεύτερο χέρι» και τα όσα ετοιμάζει στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται

Η θεατρική παράσταση «Χρόνος από δεύτερο χέρι» έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ο Αντώνης Καφετζόπουλος ήταν εκεί για να απολαύσει τον γιο του, επί σκηνής.

Οι δύο άντρες φωτογραφήθηκαν μαζί χαμογελαστοί μετά το τέλος της παράστασης.

Αντώνης Καφετζόπουλος- Γιώργος Καφετζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Καφετζόπουλος είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους του δημοφιλούς ηθοποιού, ο οποίος ακολούθησε και ο ίδιος τα βήματα του πατέρα του στην υποκριτική. Η μητέρα του είναι δικηγόρος και οι γονείς χώρισαν όταν ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία. Στα 41 του, έχει χτίσει μια σημαντική καριέρα στο θέατρο κι ως ηθοποιός αλλά και ως θεατρικός συγγραφέας.

Έκανε σπουδές κινηματογράφου στην Αγγλία αλλά και σπουδές πάνω στη μουσική τεχνολογία και την ηχοληψία για δύο χρόνια. Στη συνέχεια αποφοίτησε από την Ανώτερη Δραματική Σχολή «Αρχή».

Το 2020, έγραψε τη μαύρη κωμωδία με τίτλο «TAO» και έπαιξε στο θεατρικό σανίδι μαζί με τον πατέρα του και τον Στάθη Σταμουλακάτο, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος με τους γιους του, Γιώργο και Σπύρο, στην Επίδαυρο, το 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος έχει έναν ακόμη γιο, τον 27χρονο Σπύρο, από τον γάμο του με τη Φαίη Κοκκινοπούλου. Ο Σπύρος Καφετζόπουλος δεν ακολούθησε τα χνάρια των γονιών του και κρατά τη ζωή του μακριά από τη δημοσιότητα.