Διάσημη influencer έχασε τον σύζυγό της σε δυστύχημα

Είχαν αποκτήσει 4 παιδιά μαζί

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Viky Rader: Έχασε Τον Σύζυγό Της Σε Δυστύχημα
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Δύσκολες στιγμές βιώνει η Viky Rader, καθώς έχασε τον σύζυγό της, Klaus Rader, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης 550 Challenge Mallorca.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας, γνωστός ως συνιδρυτής της αλυσίδας εστιατορίων L’Osteria, βρισκόταν στο τιμόνι μιας Porsche 911 GT3 RS, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

 

 

Η Viky Rader, η οποία δραστηριοποιείται ως influencer, μοντέλο και στιλίστρια, γνωρίζει μεγάλη απήχηση στα social media, με περίπου 640.000 ακολούθους στο Instagram. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της ίδιας και των παιδιών της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά τον θάνατο του συζύγου της

Στην πρώτη ανάρτησή της μετά το δυστύχημα, η Viky Rader περιέγραψε με λίγα λόγια το μέγεθος της απώλειας, γράφοντας: «Η ζωή μου άλλαξε για πάντα την περασμένη Παρασκευή».

Η ίδια εξήγησε πως χρειάζεται χρόνο μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, προκειμένου να διαχειριστούν την τραγική εξέλιξη και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο, τονίζοντας ότι προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να θρηνήσει τον σύζυγό της μακριά από τη δημόσια έκθεση, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος και η ακύρωση του 550 Challenge Mallorca

Όπως αναφέρει το Motorsport, το δυστύχημα συνέβη σε ορεινό δρόμο που συνδέει την Pollença με το Lluc, στην περιοχή Serra de Tramuntana της Μαγιόρκα. Ο Klaus Rader οδηγούσε το προπορευόμενο όχημα με τον αριθμό «000», το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαδρομής πριν από την άφιξη των συμμετεχόντων.

Ο 63χρονος έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ η συνοδηγός του, Christina Ettel, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Στην επιχείρηση διάσωσης έλαβαν μέρος πυροσβέστες και διασώστες, καθώς η δύσβατη τοποθεσία δυσχέραινε την πρόσβαση στο σημείο του δυστυχήματος.

Μετά το τραγικό συμβάν, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διακόψουν το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης, ακυρώνοντας και τις προγραμματισμένες παράλληλες δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή, οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια.

Η δεύτερη γαμήλια γιορτή τους λίγους μήνες πριν από την τραγωδία

Μόλις λίγους μήνες πριν από την απώλεια, η Viky και ο Klaus Rader είχαν γιορτάσει ξανά τον γάμο τους. Τον Ιούνιο του 2026, το ζευγάρι διοργάνωσε μια δεύτερη γαμήλια γιορτή στη Μαγιόρκα, έχοντας κοντά του τα τέσσερα παιδιά του, καθώς και συγγενείς και φίλους. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου 16 χρόνια.

Τη θλίψη της για τον θάνατο του συνιδρυτή της εξέφρασε και η L’Osteria, επιβεβαιώνοντας την είδηση και ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικείων του.

Ο Klaus Rader είχε δημιουργήσει την επιτυχημένη αλυσίδα εστιατορίων το 1999, μαζί με τον Friedemann Findeis. Η επιχειρηματική τους πορεία ξεκίνησε από ένα εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και εξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων σε ένα αναγνωρίσιμο όνομα στον χώρο της εστίασης.

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VIKY RADER
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