Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach

Για 14η χρονιά, ενώνει γυναίκες κάθε ηλικίας, σε μία μοναδική εμπειρία

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Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η Astir Beach υποδέχεται ξανά τις Ladies για 5 χιλιόμετρα γεμάτα ενέργεια, χαμόγελα και —κυρίως— προσφορά στο ωραιότερο σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach

Για 14η χρονιά, το Ladies Run ενώνει γυναίκες κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, μετατρέποντας τη χαρά της συμμετοχής σε αλληλεγγύη: Μέσω του ΔΕΣΜΟΥ, μέρος του αντιτίμου κάθε εγγραφής στηρίζει γυναίκες που έχουν ανάγκη, με τη συνολική προσφορά της διοργάνωσης από ιδρύσεως να έχει ξεπεράσει τις 45.000€.

Highlights 2026

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach

●    Η Mastercard, νέος Χρυσός Χορηγός του Ladies Run, στηρίζει τη φετινή διοργάνωση και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ημέρας γεμάτης συμμετοχή, θετική ενέργεια και priceless στιγμές.
●    Η Εθνική Τράπεζα τριπλασιάζει (!) την προσφορά σας στον ΔΕΣΜΟ όταν η πληρωμή της εγγραφής γίνεται με κάρτες του Banking Partner μας.
●    Η HOKA, το Official Running Shoe, προσκαλεί τις Ladies να δοκιμάσουν από κοντά τα δρομικά παπούτσια της μέσα από ειδικά try-on activations.
●    Η Allwyn, Experience Partner του θεσμού, έρχεται και φέτος στον πρώτο και αυθεντικό αγώνα των ladies, με εκπλήξεις

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach
●    Η QINETIKO, Apparel Partner, υπογράφει και φέτος το exclusive T-shirt της διοργάνωσης. 
●    Το Arla Protein, με πρωτεϊνικά ροφήματα και λαχταριστές πουτίγκες καραμέλας και σοκολάτας, θα ενισχύσει τη μυϊκή μας μάζα μετά τον τερματισμό.
●    Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό μ. θα φροντίζει για την ενυδάτωση των Ladies και θα δίνει δροσιά και ρυθμό στην ημέρα, στη διαδρομή και μετά το finish.
●    Η ERGO Ασφαλιστική, σταθερά δίπλα στη διοργάνωση, παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για τις Ladies και τους εθελοντές.
●    Το ΥΓΕΙΑ, ο νέος Health Partner του θεσμού, θα φροντίσει για την παροχή ιατρικής φροντίδας στις συμμετέχουσες σε περίπτωση ανάγκης.
●    H AP Pilates, Wellness Partner του Ladies Run, θα αναλάβει την προθέρμανση στο γκαζόν λίγο πριν το πρόσταγμα του αφέτη. 
●    Η Karenta, ο νέος Mobility Partner, θα διαθέσει το lead car που θα ανοίγει δυναμικά τη διαδρομή του αγώνα.

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach
●    Στον τερματισμό, κάθε δρομέας θα λάβει ένα συλλεκτικό κόσμημα της Beluga.
●    Τα μετάλλια των νικητριών θα φιλοτεχνήσει ο διεθνούς φήμης VALAES, εμπνευσμένος από τον κότινο των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας.

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach
●    Η Pure Seaside Fitness, θα προσφέρει αποθεραπεία στις Ladies μετά τον τερματισμό, στις αναπαυτικές ξαπλώστρες της παραλίας.
●    Στα decks, η resident DJ Μαρία Παπιδάκη κρατά την ενέργεια ψηλά, συνεχίζοντας την ατμόσφαιρα γιορτής και μετά τον τερματισμό.

Στην Astir Beach, το τρέξιμο συναντά τη μουσική, τα δώρα και τις εκπλήξεις των χορηγών, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη γυναικεία δύναμη και στη χαρά της συμμετοχής.

Ladies Run 2026: Η γυναικεία δύναμη δίνει ραντεβού στην Astir Beach

Οι εγγραφές για το Ladies Run 2026 άνοιξαν! Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε το ραντεβού σου για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και γίνε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής ευεξίας και προσφοράς.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ!

#LadiesRunGreece
 

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