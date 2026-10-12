Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Βρέθηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Φωτιά Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Στο Νοσοκομείο Μια Γυναίκα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της 12ης Οκτωβρίου.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα, με τη βοήθεια του Δήμου Πυλαία - Χορτιάτη.
  • Κατά την κατάσβεση, βρέθηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία ανέκτησε τις αισθήσεις της κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.
  • Η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ανατέθηκε στο Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Φωτιά ξέσπασε στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης, για την οποία ενημερώθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ανέκτησε τις αισθήσεις της. 

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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