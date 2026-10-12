Φωτιά Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Στο Νοσοκομείο Μια Γυναίκα

Φωτιά ξέσπασε στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης, για την οποία ενημερώθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.