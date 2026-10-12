GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»

Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου , στις 21.00 στο Star

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από το GNTM προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».
  • Η Ζενεβιέβ προτρέπει τους διαγωνιζόμενους να ξυπνήσουν και να προετοιμαστούν για τη μεταμόρφωση.
  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιλέξουν φωτογραφία και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τον κομμωτή Σταμάτη Καραΐσκο.
  • Ο Άγγελος Μπράτης σχολιάζει αρνητικά το βλέμμα ενός διαγωνιζόμενου.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς εκφράζει απογοήτευση για το θέμα 'Πειρασμός και αθωότητα'.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του GNTM (κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 στο Star) προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε

GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»

GNTM: Glow up και διπλή αποχώρηση την επόμενη εβδομάδα!

“Παιδιά, ξυπνήστε σιγά- σιγά, ούτε μάλλον σιγά-σιγά” ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ στους διαγωνιζόμενους του πιο μεγάλου διαγωνισμού μόδας. 

GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»

Όταν σηκώθηκαν μ΄θα  αναπάντεχη έκπληξη τους περίμενε καθώς έπρεπε όχι μόνο να επιλέξουν τη φωτογραφία που θα έφερναν μαζί τους στο πλατό, αλλά και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τη μεγάλη στιγμή της μεταμόρφωσης, αφήνοντας τους εαυτούς τους στα χέρια του κομμωτή Σταμάτη Καραΐσκου.


GNTM 2026: Το advantage του Ακύλλα δεν «έπιασε» - Video

Στο βίντεο βλέπουμε τον Άγγελο Μπράτη να λέει σε κάποιον πως:

GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»

“Έχεις ένα μειδίαμα και ένα βλέμμα που δεν μου λέει τίποτα”, ενώ σε ένα άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται ο Λάκης Γαβαλάς να λέει “Πειρασμός και αθωότητα ήταν το θέμα μας, τίποτα από αυτά δεν βλέπω”.

Ποιος ή μάλλον ποιοι θα αποχωρήσουν από το σπίτι του GNTM;

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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