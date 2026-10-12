Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του GNTM (κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 στο Star) προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

“Παιδιά, ξυπνήστε σιγά- σιγά, ούτε μάλλον σιγά-σιγά” ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ στους διαγωνιζόμενους του πιο μεγάλου διαγωνισμού μόδας.

Όταν σηκώθηκαν μ΄θα αναπάντεχη έκπληξη τους περίμενε καθώς έπρεπε όχι μόνο να επιλέξουν τη φωτογραφία που θα έφερναν μαζί τους στο πλατό, αλλά και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τη μεγάλη στιγμή της μεταμόρφωσης, αφήνοντας τους εαυτούς τους στα χέρια του κομμωτή Σταμάτη Καραΐσκου.

Στο βίντεο βλέπουμε τον Άγγελο Μπράτη να λέει σε κάποιον πως:

“Έχεις ένα μειδίαμα και ένα βλέμμα που δεν μου λέει τίποτα”, ενώ σε ένα άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται ο Λάκης Γαβαλάς να λέει “Πειρασμός και αθωότητα ήταν το θέμα μας, τίποτα από αυτά δεν βλέπω”.

Ποιος ή μάλλον ποιοι θα αποχωρήσουν από το σπίτι του GNTM;

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα