GNTM: Glow up και διπλή αποχώρηση την επόμενη εβδομάδα!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μόδας, τη Δευτέρα 12/10 στο Star

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GNTM: Τρέιλερ 12/10/2026 - Glow Up Και Διπλή Αποχώρηση

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Μετά την είσοδο των 22 μοντέλων στο σπίτι του GNTM, η μάχη για την παραμονή στον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας ξεκινά και το πρώτο μεγάλο τεστ είναι προ των πυλών.

GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, οι παίκτες θα κληθούν να αποδείξουν από νωρίς ποιοι έχουν αυτό που χρειάζεται για να ξεχωρίσουν στον χώρο της μόδας. Αυτή τη φορά, μάλιστα, οι επιλογές -όπως αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ - δε θα είναι αποκλειστικά στα χέρια του φωτογράφου. Εκείνος έχει επιλέξει τρεις εικόνες από κάθε σετ, όμως το ποια φωτογραφία θα φτάσει τελικά στο πλατό είναι ευθύνη των ίδιων των παικτών!

glow up

«Κρατάω τις επιλογές που έκανε ο φωτογράφος. Διάλεξε τρεις εικόνες σε κάθε σετ, αλλά ποια εικόνα θα φτάσει στο πλατό είναι ευθύνη σας», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά η Ζεν στο trailer.

Δες το GNTM

«Πειρασμός και αθωότητα» το concept της φωτογράφισης

Το concept της πρώτης δοκιμασίας ήθελε τους διαγωνιζόμενους να ισορροπούν ανάμεσα στον «πειρασμό» και την «αθωότητα». Ωστόσο, φαίνεται πως δεν κατάφεραν όλοι να πετύχουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.

«Πειρασμός και αθωότητα ήταν το θέμα μας. Τίποτα από αυτό δε βλέπω», ακούγεται να σχολιάζει ένας από τους κριτές, με τους παίκτες να προσπαθούν να υπερασπιστούν τις επιλογές τους.

Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός φαίνεται πως χτυπά κόκκινο, με έναν από τους διαγωνιζόμενους να παραδέχεται πως λειτούργησε ανταγωνιστικά.

Glow Up

Οι κομμωτές μπαίνουν στο παιχνίδι και αναλαμβάνουν να κάνουν το απαραίτητο glow up στους διαγωνιζόμενους, με τις αλλαγές στην εμφάνισή τους να είναι εντυπωσιακές και να υπόσχονται αρκετές εκπλήξεις. Άλλοι θα ενθουσιαστούν με το νέο τους look και άλλοι φαίνεται πως θα δυσκολευτούν να αποχωριστούν την εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα.

gntm

Ποιοι δύο αποχωρούν;

Και μετά τη δοκιμασία έρχεται η δύσκολη ώρα της κρίσης. Οι κριτές θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος κατάφερε να ξεχωρίσει, αλλά και ποιοι δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της πρώτης μεγάλης δοκιμασίας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: ποιος θα κερδίσει την καμπάνια και ποιοι δύο διαγωνιζόμενοι θα αποχωρήσουν από το GNTM;

Η απάντηση έρχεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ένα επεισόδιο γεμάτο φωτογραφίσεις, ανταγωνισμό, αποκαλύψεις και την πρώτη, διπλή, αποχώρηση του φετινού GNTM.

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