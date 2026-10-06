H απαιτητική δοκιμασία όπου τα μοντέλα έπρεπε να υποδυθούν τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία κρατώντας εργαλεία, τελείωσε και 22 top models κατάφεραν να...επιβιώσουν!
GNTM: Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο catwalk οι παρουσιαστές του Star;
Οι διαγωνιζόμενοι του μεγαλύτερου show μόδας στην Ελλάδα αρχικά νόμιζαν πως θα περάσουν 20 μοντέλα. Έτσι όταν εμφανίστηκε η τελευταία 3αδα, Σταυρούλα Χ., Γιάννης, Ζαν, νόμιζαν πως μόνο ένας από αυτούς θα καταφέρει να μπει στο σπίτι του GNTM.
Ωστόσο τους περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη καθώς πέρασαν και οι τρεις.
Έτσι οι: Μάνος, Μαριέττα, Chris, Παναγιώτα, Χρύσανθος, Καρολίνα, Nikolozi, Γιώργος, Ακύλλας, Σταύρος, Φωτεινή, Άννα, Ανθή, Μαρινέλα, Σταυρούλα Μ, Anastazja, Jean, Χρήστος, Νικόδημος, Σοφία, Σταυρούλα Χ, Γιάννης.
Δείτε το GNTM 7