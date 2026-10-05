Μετά τη φωτογράφιση του Bootcamp, οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 2026 κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, την πασαρέλα, την οποία παρακολούθησαν από κοντά παρουσιαστές και πρόσωπα του Star.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για όσα είδε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στον φετινό κύκλο.

«Πέρασα πολύ ωραία. Μου άρεσαν πολλά πρόσωπα, αλλά είναι κάτι υπέροχο. Είδα πρόσωπα που πραγματικά, με τη δουλειά των κριτών και του GNTM, θα δούμε σταδιακά να αλλάζουν και να γίνονται πρωταγωνιστές του μόντελινγκ. Φεύγω δικαιωμένη και πολύ χαρούμενη γι’ αυτό το οποίο θα φιλοξενείται στο κανάλι μας. Και ένιωσα ότι, ρε παιδί μου, μπορούμε να κάνουμε ωραία τηλεόραση. Αυτή είναι ωραία τηλεόραση», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Δέσποινα Μοιραράκη στάθηκαν σε ένα από τα looks που παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ένα εντυπωσιακό σακάκι.

«Πρόσεχε σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το ένα σακάκι, το κόκκινο, μαύρο, ρουμπινί, βυσσινί, κόκκινο. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρεις και να το βάλεις στο 1%», ανέφερε χαρακτηριστικά στον Πολυχρονίδη η Μοιραράκη.

Οι Κώστας και Μάνος Στεφανής, από το Traction, έδωσαν τις δικές τους ευχές στους διαγωνιζόμενους, τονίζοντας πως ένα μοντέλο δεν κρίνεται μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση.

«Να είναι καλοτάξιδο το GNTM και να κερδίσει ο καλύτερος, όχι μόνο στην ομορφιά. Γιατί ένα μοντέλο πρέπει να έχει σφαιρική ομορφιά ψυχής, παρουσίας, χαρακτήρα και έναν πλούτο που θα ακτινοβολεί πάνω στην πασαρέλα. Καλή επιτυχία σε όλους σας με την καρδιά μου!», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Λιλή Πυράκη είπε πως ενθουσιάστηκε με τις εμφανίσεις των υποψήφιων μοντέλων, δίνοντας τα συγχαρητήριά της.

«Μπράβο παιδιά! Ειλικρινά μπράβο! Υπέροχα παιδιά και εντάξει, μου έκαναν εντύπωση! Φυσικά και τα μοντέλα σας!», ανέφερε.

Μάλιστα, ξεχώρισε συγκεκριμένες παρουσίες από την πασαρέλα: «Μου άρεσε πάρα πολύ η κοπέλα που βγήκε πρώτη. Πάρα πολύ και ένα αγόρι που βγήκε λίγο μετά χωρίς μπλούζα. Πάρα πολύ ωραίος! Μπράβο του για όλα! Κούκλος!».

Τέλος, η Λιλή Πυράκη αποκάλυψε και την προσωπική της σχέση με το GNTM, λέγοντας: «Εγώ να ξέρεις είμαι GNTM φαν τρελή! Έχω δει όλους τους κύκλους, οπότε φέτος περιμένω να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό».