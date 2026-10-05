Την αμφιβολία της για το αν ο Σταύρος άξιζε να είναι στα Bootcamp όπου οι διαγωνιζόμενοι θα αναμετρηθούν σε δύο υψηλών απαιτήσεων δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό, εξέφρασε η Σταυρούλα.

Η διαγωνιζόμενη που κατάφερε να ενθουσιάσει τη Dream Team του GNTM με το συγκλονιστικό της πρόσωπο, αλλά και την ευλυγισία της, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάλιστα να τη χαρακτηρίζει “κορίτσι λάστιχο”, αναρωτήθηκε με ποια κριτήρια πέρασε ο Σταύρος.

Σταύρος GNTM

«Ανάμεσα στα παιδιά βλέπω και φάτσες που μπορώ να πω πως είναι μοντέλα, βλέπω και άλλα που απλά σκέφτομαι πως γίνεται να περάσαμε από την κριτική επιτροπή και με ποια κριτήρια μπήκανε. Ας πούμε ένα παιδί με πορτοκαλί μαλλιά δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μόντελινγκ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταύρος GNTM

O Σταύρος από τη μεριά του ανέφερε πως στον διαγωνισμό διαγωνισμό που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, υπάρχει ανταγωνισμός αλλά εκείνος «δεν συγκρίνεται»

Δείτε το GNTM