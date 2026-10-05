GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Το παιδί με τα πορτοκαλί μαλλιά, δεν θεωρώ πως κάνει μόντελινγκ

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Την αμφιβολία της για το αν ο Σταύρος άξιζε να είναι στα  Bootcamp  όπου οι διαγωνιζόμενοι θα  αναμετρηθούν σε δύο υψηλών απαιτήσεων δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό, εξέφρασε η Σταυρούλα.

GNTM: Το «κορίτσι λάστιχο» που πέρασε και συγκινήθηκε

GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Η διαγωνιζόμενη που κατάφερε να ενθουσιάσει τη Dream Team του GNTM  με το συγκλονιστικό της πρόσωπο, αλλά και την ευλυγισία της, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάλιστα να τη χαρακτηρίζει “κορίτσι λάστιχο”, αναρωτήθηκε με ποια κριτήρια πέρασε ο Σταύρος.

Σταύρος GNTM

Σταύρος GNTM

«Ανάμεσα στα παιδιά βλέπω και φάτσες που μπορώ να πω πως είναι μοντέλα, βλέπω και άλλα που  απλά σκέφτομαι πως γίνεται να περάσαμε από την κριτική επιτροπή και με ποια κριτήρια μπήκανε. Ας πούμε ένα παιδί με πορτοκαλί μαλλιά δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μόντελινγκ»  ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταύρος GNTM

Σταύρος GNTM

O Σταύρος από τη μεριά του ανέφερε πως στον διαγωνισμό  διαγωνισμό που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, υπάρχει ανταγωνισμός αλλά εκείνος «δεν συγκρίνεται»

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