Η Άννα, ο Σταύρος και η Σταυρούλα έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τη Dream Team του GNTM, στη φωτογράφηση όπου υποδύονταν τους εργάτες του Ναυπηγείου που κρατούσαν στα χέρια τους κάποια εργαλεία.
Ο Σταύρος κράτησε ένα τρυπάνι, η Άννα ένα σφυρί και η Σταυρούλα ένα πριόνι, η ίδια μάλιστα ανέφερε πως δεν ένιωσε πως τη βοήθησαν και ξέσπασε σε κλάματα.
Ποιος όμως από τους τρεις κατάφερε να εντυπωσιάσει τη Dream Team και να μπει στο σπίτι του GNTM;
«Σταύρο στην πασαρέλα δεν ήσουν queen με την έννοια της χαράς αλλά συγκεντρώθηκες και τα πήγες καλά» είπε αρχικά η Ηλιάνα και ανακοίνωσε πως η Άννα και ο Σταύρος μπαίνουν στο σπίτι.
Όταν η Σταυρούλα όμως φανερά στενοχωρημένη έκανε να φύγει, την περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη. Η Ηλιάνα της ανακοίνωσε πως και εκείνη πήρε εισιτήριο για το GNTM.
«Οι άλλοι μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, εσύ μας κέρδισες στη πορεία» είπε χαρακτηριστικά με τη Σταυρούλα να ξεσπά σε κλάματα.
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