GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε

Η διαγωνιζόμενη ξέσπασε σε κλάματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.26 , 22:47 Τρεις Νέοι Μάρτυρες Θα Καταθέσουν Στην Υπόθεση Μαζωνάκη
06.10.26 , 22:45 GNTM 2026: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης κρύβει μια μεγάλη ανατροπή!
06.10.26 , 22:38 Μαζωνάκης: Τα Μηνύματα Που Αντάλλαξαν Υπνοθεραπευτής - Γιατρός
06.10.26 , 22:38 Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look
06.10.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 06/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.200.000 ευρώ
06.10.26 , 22:13 Μητσοτάκης: Πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα
06.10.26 , 21:55 GNTM 2026: Μπήκαν στο σπίτι και έγινε χαμός με τα δωμάτια
06.10.26 , 21:52 Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
06.10.26 , 21:51 Η Ευρώπη άφησε πίσω τα διυλιστήρια και τώρα τρέχει
06.10.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
06.10.26 , 21:39 Στην Αθήνα ο Ρούμπιο - «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»
06.10.26 , 21:35 Μαζωνάκης: Πώς η γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση
06.10.26 , 21:30 GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
06.10.26 , 21:25 GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε
06.10.26 , 21:15 GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι
Καρβέλας: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δε με βρίσκει σύμφωνo»
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Κι άλλο ταξίδι, αφού μπορώ κι έχω χρόνο»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look
Επίδομα μετεγκατάστασης: Πώς θα πάρετε προκαταβολή 5.000 ευρώ
GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
Άννα Συνούλη: Ποια είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη
Θρήνος για την Κατερίνα Στικούδη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της
Κλήρωση Eurojackpot 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Η Άννα, ο Σταύρος και η Σταυρούλα έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τη Dream Team του GNTM, στη φωτογράφηση όπου υποδύονταν τους εργάτες του Ναυπηγείου που κρατούσαν στα χέρια τους κάποια εργαλεία. 

H Σταυρούλα, η Άννα και ο Σταύρος 

H Σταυρούλα, η Άννα και ο Σταύρος 

GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Ο Σταύρος κράτησε ένα τρυπάνι, η Άννα ένα σφυρί και η Σταυρούλα ένα πριόνι, η ίδια μάλιστα ανέφερε πως δεν ένιωσε πως τη βοήθησαν και ξέσπασε σε κλάματα. 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Ποιος όμως από τους τρεις κατάφερε να εντυπωσιάσει τη Dream Team και να μπει στο σπίτι του GNTM; 

GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε

«Σταύρο στην πασαρέλα δεν ήσουν queen με την έννοια της χαράς αλλά συγκεντρώθηκες και τα πήγες καλά» είπε αρχικά η Ηλιάνα και ανακοίνωσε πως η Άννα και ο Σταύρος μπαίνουν στο σπίτι. 

Όταν η Σταυρούλα όμως φανερά στενοχωρημένη έκανε να φύγει, την περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη. Η Ηλιάνα της ανακοίνωσε πως και εκείνη πήρε εισιτήριο για το GNTM. 

«Οι άλλοι μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, εσύ μας κέρδισες στη πορεία» είπε χαρακτηριστικά με τη Σταυρούλα να ξεσπά σε κλάματα. 

Δείτε το GNTM 7 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
GNTM
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 7: Τα 22 Μοντέλα Που Μπαίνουν Στο Σπίτι
Media
GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
GNTM: Ποιος μπήκε στο σπίτι; Γιώργος, Σάββας ή Shayan
Media
GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι
Τροχός Της Τύχης: Ο Δύσκολος Γρίφος που Έμεινε Άλυτος
Media
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Cash or Trash:6 Ιστορικές Φωτογραφίες Διάσημων Στην Ακρόπολη
Media
Cash or Trash: Συλλεκτικό «διαμάντι» με Χολιγουντιανό άρωμα στην Ακρόπολη
IQ 160: Νέα Σεζόν, Νέες Υποθέσεις Και Οικογενειακό Χάος
Media
IQ 160: Πηνελόπη & Αργύρης στα άκρα - 4ος κύκλος και... τέσσερα παιδιά
GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι
Media
GNTM: Απόψε η μεγάλη στιγμή - Ποιοι θα πάρουν το «εισιτήριο» για το σπίτι
Κατερίνα Καινούργιου
Media
Κατερίνα Καινούργιου: «Με πιάνει η μέση μου - Το παιδί έχει φτάσει 8 κιλά»
Cash Or Trash Trailer 6/10/26
Media
Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν
Διάκριση για το Star στα Digital Media Awards
Media
11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top