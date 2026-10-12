Απεργία της ΑΔΕΔΥ: «Παραλύει» το Δημόσιο στις 25 Νοεμβρίου

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STAR.GR
Ελλαδα
Απεργία Της ΑΔΕΔΥ Στις 25 Νοεμβρίου
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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καλώντας τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εργαζομένων βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις, η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ σηματοδοτεί νέο κύκλο συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να ζητούν ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων και παρεμβάσεις για την προστασία της αγοραστικής δύναμης.

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου αναμένεται να συμμετάσχουν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους του Δημοσίου, ενώ αντίστοιχη απόφαση για κινητοποίηση την ίδια ημέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στην απεργία ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, ανάλογα με τη συμμετοχή των εργαζομένων και τις αποφάσεις των επιμέρους συνδικαλιστικών φορέων.

Όλα τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

  • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
  • Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.
  • Προστασία και διατήρηση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα.
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.
  • Αναγνώριση της διετίας 2016–2017 για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα βασικών αγαθών και υπηρεσιών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις.
  • Προσλήψεις σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Συγκέντρωση στις 7 Νοεμβρίου έξω από το υπουργείο Οικονομικών

Πριν από τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει να συμμετάσχει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Βασικό αντικείμενο της διαμαρτυρίας θα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

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