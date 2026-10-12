Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το thespro.gr οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έβαλαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους. Στο τραπέζι του σπιτιού βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό και ένα σημείωμα, στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για δεύτερο σημείωμα, που φέρεται να άφησε το ζευγάρι, στο οποίο αναφερόταν ότι η πράξη ήταν αποκλειστική τους απόφαση και ευθύνη. Στο ίδιο χαρτί φέρεται να άφηναν ευχές στα μέλη της οικογένειάς τους.

Πάντως, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.