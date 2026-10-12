Η Μαριάννα Τουμασάτου αποκάλυψε πόσο χρόνο χρειάζεται για να ετοιμαστεί, παραδέχτηκε πως δεν είναι ιδιαίτερα σχολαστική με την εμφάνισή της και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις καθημερινές της συνήθειες.

Η αγαπημένη ηθοποιός εκτός από το ταλέντο της, ξεχωρίζει με το χιούμορ, τον αυθορμητισμό και την αμεσότητά της τόσο μέσα από τους τηλεοπτικούς και θεατρικούς της ρόλους όσο και μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός αποκάλυψε πόσο χρόνο χρειάζεται για να ετοιμαστεί, αλλά και ότι δε διστάζει να βγει από το σπίτι με την πιτζάμα της.

«Ένα τεταρτάκι μου πήρε να ετοιμαστώ. 20 λεπτά βαριά, βαριά, ας πούμε 20», απάντησε σε σχετική ερώτηση της εκπομπής Super Κατερίνα, που τη συνάντησε στην avant premiere της σειράς «Οι κόρες της Αρετής», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν προσέχει την εμφάνισή της.

Μαριάννα Τουμασάτου- Αλέξανδρος Σταύρου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάλιστα, όταν της τέθηκε το ερώτημα αν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει με τις πιτζάμες στον δρόμο, η ίδια δε δίστασε να πει πως το έχει κάνει ήδη πολλές φορές.

«Έχω πάει πολλές φορές στο περίπτερο με την πιτζάμα. Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η γνωριμία με τον Αλέξανδρο Σταύρου και η κόρη τους

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου αποτελούν ένα από τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά τους, στη σειρά «Στα Φτερά του Έρωτα», ενώ ήρθαν πιο κοντά κατά τη συνεργασία τους στη δημοφιλή καθημερινή σειρά «Βέρα στο Δεξί».

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, επιλέγοντας να προστατεύει την ιδιωτικότητά του και να απολαμβάνει τις στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σημαντικότερη αλλαγή στη ζωή της Μαριάννας Τουμασάτου ήρθε με τη γέννηση της κόρης της, Χρυσηίδας, την οποία απέκτησε το 2010, σε ηλικία 43 ετών.

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη μητρότητα, περιγράφοντας πόσο διαφορετικά βλέπει πλέον τον κόσμο και πόσο έντονα βιώνει τις ανησυχίες που συνοδεύουν τον ρόλο της μητέρας.

Η ηθοποιός έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία της να μεγαλώσει τη Χρυσηίδα με σεβασμό προς τους άλλους, χωρίς προκαταλήψεις και εύκολες κρίσεις. Όσο για το επαγγελματικό μέλλον της κόρης της, έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να την αφήσει ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο που πραγματικά επιθυμεί.

Η Μαριάννα Τουμασάτου έχει μια μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Κάρολος Κουν» το 1991 κι έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές: «Γυναίκες», «Τμήμα Ηθών», «Βέρα στο Δεξί» κ.ά. Την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν την είδαμε στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», στην οποία έπαιζε και ο σύζυγός της, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής».