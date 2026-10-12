Δώρα Παντέλη: «Δε χάρηκα τον γάμο μου γιατί είχα πολύ άγχος»

Για τον γάμο της, τη βάφτιση του παιδιού της, αλλά και το άγχος που της προκάλεσε η προετοιμασία αυτών των δύο ξεχωριστών στιγμών της ζωής της μίλησε η Δώρα Παντέλη.

Η γνωστή αθλητικογράφος εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να πραγματοποιήσει τον γάμο και τη βάφτιση του γιου της σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και τοποθεσίες.

«Κάναμε τον γάμο και τη βάφτιση το ίδιο καλοκαίρι, με έναν μήνα διαφορά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχα αποφασίσει στην αρχή, λέω θα τα οργανώσω όλα μόνη μου. Μετά ήθελα λίγη βοήθεια γιατί ήρθε και το Final 4 που το παρουσίαζα και είχα πάρα πάρα πολλή δουλειά το Μάιο και λέω βρήκα μια κοπέλα, μια wedding planner της λέω ανέλαβε λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και στον τελευταίο μήνα της πήρα λίγη βοήθεια παραπάνω, οπότε ήταν εντάξει. Κοίταξε στο τέλος δεν έχω κάτσει να δω τίποτα, δεν έχω δει τα βίντεο, δεν έχω δει τις φωτογραφίες. Ό, τι μόνο πόσταρα ξέρεις λίγο στο Instagram γιατί είμαι τόσο τελειομανής που αν δω ότι κάτι πήγε λάθος… Αν δω ότι κάτι πήγε λάθος, ότι δεν μ άρεσαν τα λουλούδια, θα πάθω…» ανέφερε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

«Επειδή είχαμε πάρα πολλούς συγγενείς που ήρθαν από το εξωτερικό, τον Καναδά κυρίως γύρω στα 300 κάτι άτομα. Δεν θέλαμε να τους ταλαιπωρήσουμε με ένα μεγάλο μυστήριο. Δηλαδή γιατί πρώτα θα έπρεπε να γίνει ο γάμος, μετά η βάφτιση. Ήταν και καλοκαίρι. Μέσα στον Ιούλιο έκανε πάρα πολλή ζέστη. Δεν θέλαμε να τους ταλαιπωρήσουμε τόσο πολύ, οπότε αποφασίσαμε να τα χωρίσουμε, να κάνουμε και κάτι στην Πάρο που είναι η δική μου οικογένεια και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ήταν σε πιο κλειστό κύκλο η βάφτιση. Ήμασταν σχεδόν 70 με 80 άτομα» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη/ 25 Ιουλίου 2026/ NDP

«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω Σταματίνα, θα το χαιρόμουν λίγο παραπάνω, ειδικά το γάμο, γιατί είχα τόσο άγχος. Φαντάσου ότι ετοιμάστηκα στο venue που έγινε ο γάμος και ήμουν εκεί από τις 12:00 το πρωί και κοίταζα που θα μπουν τα λουλούδια, αν τα βάζουν σωστά, αν ήρθαν οι μπομπονιέρες, πώς θα τις στολίσουν. Ετοιμάστηκα σε 30 με 40 λεπτά, βάφτηκα και όλα αυτά για να πάω στην εκκλησία, αλλά είχα τόσο άγχος να είναι όλα τέλεια που δεν το χάρηκα τόσο. Ούτε τη διαδικασία. Ξέρεις που ήταν και η μαμά μου, η αδερφή μου. Βαφόμασταν όλοι μαζί, να βγάλω φωτογραφίες.

Πέρασε η βραδιά. Το χάρηκα γιατί χόρεψα κι εγώ λίγο. Αλλά στο τέλος της ημέρας λέω κοίτα πόσα πράγματα θα μπορούσα να είχα χαρεί λίγο παραπάνω, κυρίως με την οικογένειά μου και όλα αυτά που γίνονται στη διαδικασία του να ετοιμαστείς. Ακόμα και όταν φτάσαμε στην εκκλησία δηλαδή είχα το άγχος. Είναι όλα καλά, είναι ο στολισμός έτσι όπως πρέπει, είναι το πέπλο στη θέση του» εξομολογήθηκε η Δώρα Παντέλη.