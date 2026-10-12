Ολοκληρώνεται η αυτοψία των μηχανικών του ΤΕΕ - Κλειστό και αύριο το συγκρότημα της Γκράβας / ERT

Ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και - σύμφωνα με το πόρισμα - δε διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Ο Δήμος ζητά πλέον από τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν την προέλευση της οσμής και να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, το σχολικό συγκρότημα - όπου φοιτούν πάνω από 4.000 μαθητές - θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της Webex.

Παράλληλα, καλεί εκ νέου το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, και από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για την Γκράβα

Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσειστις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.