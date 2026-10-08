Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος

Γκράβα: «Μύριζε σαν βουτάνιο» - Δεν εντοπίστηκε διαρροή στον πρώτο έλεγχο, συνεχίζονται οι έρευνα στο σχολικό συγκρότημα / ERT

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή 9/10, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Στη Γκράβα στεγάζονται 24 σχολικές και μεταδευτεροβάθμιες δομές, με περίπου 4.000 μαθητές και 450 εργαζομένους.

Γκράβα: Οι αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα

Το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει, μετά την εκκένωση των σχολείων την περασμένη Παρασκευή λόγω έντονης οσμής αερίου. Παρότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή, η οσμή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε μαθητές και γονείς.

Οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα από τη Δευτέρα, με τους γονείς να ζητούν επίσημα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, είχαν προηγηθεί αναφορές για οσμή στις 16 και 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2 Οκτωβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου δεν διαπιστώθηκε διαρροή, αλλά εντοπίστηκε βλάβη στον συναγερμό. Στις 2 Οκτωβρίου διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου. Για την επανασύνδεση απαιτούνται έλεγχοι στεγανότητας και σχετικό πιστοποιητικό, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

