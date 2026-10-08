Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας για αύριο 9/10, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω ανησυχίας για οσμή αερίου, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή.
  • Στη Γκράβα στεγάζονται 24 σχολικές δομές με 4.000 μαθητές και 450 εργαζομένους.
  • Οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα από τη Δευτέρα, ενώ οι γονείς ζητούν επίσημα έγγραφα ασφάλειας.
  • Προβλήματα με οσμή είχαν αναφερθεί και σε προηγούμενες ημερομηνίες, με βλάβη στον συναγερμό και διακοπή φυσικού αερίου.

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή 9/10, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος

«Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Στη Γκράβα στεγάζονται 24 σχολικές και μεταδευτεροβάθμιες δομές, με περίπου 4.000 μαθητές και 450 εργαζομένους. 

Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, λόγω οσμής αερίου

Γκράβα: Οι αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα

Το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει, μετά την εκκένωση των σχολείων την περασμένη Παρασκευή λόγω έντονης οσμής αερίου. Παρότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή, η οσμή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε μαθητές και γονείς.

Οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα από τη Δευτέρα, με τους γονείς να ζητούν επίσημα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, είχαν προηγηθεί αναφορές για οσμή στις 16 και 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2 Οκτωβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου δεν διαπιστώθηκε διαρροή, αλλά εντοπίστηκε βλάβη στον συναγερμό. Στις 2 Οκτωβρίου διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου. Για την επανασύνδεση απαιτούνται έλεγχοι στεγανότητας και σχετικό πιστοποιητικό, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

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