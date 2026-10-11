Ολοκληρώνεται η αυτοψία των μηχανικών του ΤΕΕ - Κλειστό και αύριο το συγκρότημα της Γκράβας / ERT

Εκτεταμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας πραγματοποιεί αρμόδια εταιρεία, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το σχετικό πόρισμα αναμένεται αργά το βράδυ της Κυριακής. Παράλληλα, ζητά από το υπουργείο Παιδείας να αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τη διενέργεια ελέγχων. Μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σωτήρης Δημητρόπουλος / Eurokinissi

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα

Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο.

Εδώ και τρεις μέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες.

Το Υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλει συναντήσεις με φορείς.

Η ΚΤΥΠ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό, και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούνε στο φυσικό τους χώρο.

