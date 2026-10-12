Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο, Τρίτη, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Αττική, ενώ η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά την Πέμπτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το πιο κρίσιμο διάστημα εκτιμάται ότι θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ενταθούν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται, παράλληλα, να δυσκολέψουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία από την Τρίτη

Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, η επιδείνωση θα γίνει αισθητή από την Τρίτη, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές. Προς το βράδυ, οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί περισσότερο στα δυτικά και στα βόρεια. Στα ανατολικά, η πτώση αναμένεται αρχικά να είναι ηπιότερη.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Τετάρτη, όταν το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την Τετάρτη

Σύμφωνα με το προγνωστικό υλικό του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, όπως παρουσιάζεται μέσω της πλατφόρμας wxcharts.com, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες ώρες της Τετάρτης από το Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια να κινηθούν ανατολικότερα.

Οι περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή είναι:

Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια , όπου αναμένονται αυξημένα ύψη βροχής και παρατεταμένα φαινόμενα.

, όπου αναμένονται αυξημένα ύψη βροχής και παρατεταμένα φαινόμενα. Αττική και Ανατολική Στερεά, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να ενταθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να ενταθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Νοτιοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με την επιδείνωση του καιρού να αναμένεται προς το τέλος της ημέρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ισχυρών ανέμων. Την Τετάρτη, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ή περιορισμοί στις αναχωρήσεις πλοίων.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Στην Αττική, ο υδράργυρος εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, σύμφωνα με το παρεχόμενο προγνωστικό υλικό.

Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την επικράτηση πιο φθινοπωρινών συνθηκών, έπειτα από τις σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Καιρός: Βελτίωση την Πέμπτη, οι βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα περιορίζονται προοδευτικά.

Κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, φαινόμενα ενδέχεται να εξακολουθούν να επηρεάζουν τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Μέχρι το απόγευμα, οι καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, παρά τη σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην αρχή της ημέρας, με τα φαινόμενα να υποχωρούν έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν σήμερα τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε αρκετές περιοχές.