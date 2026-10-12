Γενέθλια για την Έμμα: Η αφιέρωση της Ζήνας και τα λόγια που συγκίνησαν

«Ήταν για μένα και τον σύζυγό μου, δώρο Θεού» δήλωσε η Ζήνα Κουτσελίνη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η 12η Οκτωβρίου είναι με διαφορά η πιο ξεχωριστή ημερομηνία στο ημερολόγιο της Ζήνας Κουτσελίνη, καθώς σηματοδοτεί τη γέννηση της κόρης της, Έμμας. 

Γενέθλια για την Έμμα: Η αφιέρωση της Ζήνας και τα λόγια που συγκίνησαν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του

Η παρουσιάστρια του Star ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή της με το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «’Ηρθες», ένα τραγούδι γεμάτο συμβολισμούς και συγκίνηση για τα χρόνια αναμονής μέχρι να γίνει μητέρα.

Γενέθλια για την Έμμα: Η αφιέρωση της Ζήνας και τα λόγια που συγκίνησαν

Το video wall έπαιζε φωτογραφίες της μονάκριβης κόρης της με την οικοδέσποινα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της όταν ακούστηκε ο στίχος «Να ξέρεις εμείς πάντα θα είμαστε μαζί σαν ένα».

«Είναι μία μέρα σημαδιακή για μένα. 12 Οκτωβρίου το βράδυ γέννησα το Εμμάκι μου. Ήταν για μένα ένα δώρο θεού και για μένα και για τον  Αντώνη μου. Από τότε είναι το φως της ζωής μας, της αγκαλιάς μας και της καρδιάς μας. Και εγώ και ο σύζυγός μου της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να εκπληρώνει τα όνειρά της» ανέφερε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη. 

Γενέθλια για την Έμμα: Η αφιέρωση της Ζήνας και τα λόγια που συγκίνησαν

Η ίδια, θυμήθηκε πως ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη καθώς η μονάκριβή της ήρθε στον κόσμο μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας. 

«Ήταν μια μέρα δύσκολη. Έγινε μετά από πολλή προσπάθεια. Ξέρω πως εκεί έξω υπάρχουν γυναίκες που θέλουν πολύ να αποκτήσουν ένα παιδί και κάνουν τη δική τους προσπάθεια, έρχεται κάποια μέρα αυτή η στιγμή. Αλλά ακόμα κι αν δεν έρθει υπάρχει και η αναδοχή και η υιοθεσία. Πάντα αυτή τη μέρα σας δίνω δύναμη” ανέφερε η παρουσιάστρια. 

Γενέθλια για την Έμμα: Η αφιέρωση της Ζήνας και τα λόγια που συγκίνησαν

Τότε ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε και ένα από τα ταλέντα της 16χρονης κόρης της παρουσιάστριας.

“Εγώ επειδή τη γνώρισα φέτος έχω να πω πως αν εσύ Ζήνα ήσουν μία φορά καλή διευθύντρια η Έμμα μπορεί να γίνει δέκα φορές καλύτερη. Στις συσκέψεις κρατούσε σημειώσεις και μετά έκανε τοποθετήσεις to the point. Στη μητέρα της πάνω απ’ όλα. 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα


 

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΕΜΜΑ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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