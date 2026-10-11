Stars System: Δευτέρα με αποκαλύψεις και τις πιο τυχερές ημέρες του Οκτώβρη

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα προβλέψει την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00.
  • Η εβδομάδα φέρνει αποκαλύψεις, παρασκήνιο και παλιά τραύματα στην επιφάνεια.
  • Θα υπάρξουν μυστικά, σκανδάλων, ανταγωνισμός και αντιπαραθέσεις.
  • Δύο ημέρες είναι οι πιο τυχερές του μήνα για σχέσεις, συνεργασίες και οικονομικά.
  • Θα αναφερθούν επαγγελματικές προτάσεις και προκλήσεις από λάθη του παρελθόντος.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκινά, η οποία έχει πολλές αποκαλύψεις, πολύ παρασκήνιο, αλλά και τις πιο ευνοϊκές ημέρες του Οκτωβρίου!

Stars System: Δευτέρα με αποκαλύψεις και τις πιο τυχερές ημέρες του Οκτώβρη

Έρχεται μια εβδομάδα που φέρνει για άλλη μια φορά μπροστά μας το παρελθόν και ό,τι έμεινε στα σκοτάδια θα φανερωθεί, ενώ και παλιά τραύματα έρχονται στην επιφάνεια

Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028

Θα έχουμε αποκαλύψεις μυστικών, σκανδάλων και πολύ ανταγωνισμό, ζήλιες, παράπονα, αντιπαραθέσεις. Όμως, υπάρχουν και δύο ημέρες που πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούμε, καθώς είναι από τις πιο τυχερές του μήνα για τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τα οικονομικά μας.

Stars System: Δευτέρα με αποκαλύψεις και τις πιο τυχερές ημέρες του Οκτώβρη

Ποιοι θα έχουν ένταση για οικονομικά θέματα και ποιοι μεγαλύτερη τύχη στις σχέσεις και στις συνεργασίες; Ποιοι θα ασχοληθούν με τη φροντίδα του εαυτού τους και της υγείας τους και ποιοι θα έχουν ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα οικογένειας και παιδιών; 
Ποιοι θα έχουν επαγγελματικές προτάσεις και ποιοι έρθουν αντιμέτωποι με λάθη του παρελθόντος που θα κληθούν να πληρώσουν; 
Ποιες είναι οι πιο τυχερές ημέρες της εβδομάδας και ποιοι θα έχουν τη μεγαλύτερη εύνοια;

Stars System, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!

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