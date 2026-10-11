Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκινά, η οποία έχει πολλές αποκαλύψεις, πολύ παρασκήνιο, αλλά και τις πιο ευνοϊκές ημέρες του Οκτωβρίου!

Έρχεται μια εβδομάδα που φέρνει για άλλη μια φορά μπροστά μας το παρελθόν και ό,τι έμεινε στα σκοτάδια θα φανερωθεί, ενώ και παλιά τραύματα έρχονται στην επιφάνεια.

Θα έχουμε αποκαλύψεις μυστικών, σκανδάλων και πολύ ανταγωνισμό, ζήλιες, παράπονα, αντιπαραθέσεις. Όμως, υπάρχουν και δύο ημέρες που πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούμε, καθώς είναι από τις πιο τυχερές του μήνα για τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τα οικονομικά μας.

Ποιοι θα έχουν ένταση για οικονομικά θέματα και ποιοι μεγαλύτερη τύχη στις σχέσεις και στις συνεργασίες; Ποιοι θα ασχοληθούν με τη φροντίδα του εαυτού τους και της υγείας τους και ποιοι θα έχουν ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα οικογένειας και παιδιών;

Ποιοι θα έχουν επαγγελματικές προτάσεις και ποιοι έρθουν αντιμέτωποι με λάθη του παρελθόντος που θα κληθούν να πληρώσουν;

Ποιες είναι οι πιο τυχερές ημέρες της εβδομάδας και ποιοι θα έχουν τη μεγαλύτερη εύνοια;

Stars System, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!

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