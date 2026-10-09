Με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες το 1% Club υποδέχτηκε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση.
Πέτρος Πολυχρονίδης
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλοσώρισε τους 100 παίκτες που έδωσαν το παρών, την παρουσιάστρια και κριτή του GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Μάλιστα όπως είπε και ο παρουσιαστής του Star αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική συνύπαρξη ανάμεσα στην Ηλιάνα και τον Δημήτρη με την παρουσιάστρια του GNTM να συμπληρώνει:
“Βρεθήκαμε εξαιτίας σου”.
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