Με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες το 1% Club υποδέχτηκε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση.

Πέτρος Πολυχρονίδης

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλοσώρισε τους 100 παίκτες που έδωσαν το παρών, την παρουσιάστρια και κριτή του GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μάλιστα όπως είπε και ο παρουσιαστής του Star αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική συνύπαρξη ανάμεσα στην Ηλιάνα και τον Δημήτρη με την παρουσιάστρια του GNTM να συμπληρώνει:

“Βρεθήκαμε εξαιτίας σου”.

Δείτε το 1% Club

