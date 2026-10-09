1% Club: Ηλιάνα και Ουγγαρέζος μαζί στο ίδιο πλατό για πρώτη φορά!

Nεες προκλήσεις και ανατροπές στο 1% Club

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Δημήτρης Ουγγαρέζος εμφανίστηκαν μαζί στο 1% Club για πρώτη φορά.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλωσόρισε 100 παίκτες στο πλατό.
  • Η Ηλιάνα είναι κριτής στο GNTM και δήλωσε ότι η συνύπαρξή τους έγινε εξαιτίας του Δημήτρη.
  • Το 1% Club περιλαμβάνει νέες προκλήσεις λογικής και ανατροπές.

Με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες το 1% Club υποδέχτηκε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση.

Πέτρος Πολυχρονίδης

Πέτρος Πολυχρονίδης

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλοσώρισε τους 100 παίκτες που έδωσαν το παρών, την παρουσιάστρια και κριτή του GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Μάλιστα όπως είπε και ο παρουσιαστής του Star αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική συνύπαρξη ανάμεσα στην Ηλιάνα και τον Δημήτρη με την παρουσιάστρια του GNTM να συμπληρώνει:

“Βρεθήκαμε εξαιτίας σου”.

Δείτε το 1% Club 
 

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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