Ισπανία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πλαστικό χειρουργό μέσα στην κλινική του

Μασκοφόρος άνοιξε πυρ μπροστά σε ασθενείς στη Μαρμπέγια– Συνελήφθη 18χρονος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία του 57χρονου πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι στη Μαρμπέγια, Ισπανία, μπροστά σε ασθενείς.
  • Ο δράστης, με καλυμμένο πρόσωπο, πυροβόλησε τον γιατρό στο κεφάλι και διέφυγε με σκούτερ.
  • Συνελήφθη 18χρονος Σουηδός ως ύποπτος, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε εντολείς και συνεργούς.
  • Πιθανά κίνητρα περιλαμβάνουν διαμάχες με ασθενείς και απειλητικά μηνύματα.
  • Η δολοφονία έρχεται σε περίοδο αυξημένης εγκληματικότητας στην Κόστα ντελ Σολ.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δολοφονία του 57χρονου πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα πυρά μέσα στην κλινική αισθητικής που διατηρούσε στη Μαρμπέγια, μπροστά στα μάτια ασθενών. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ένοπλος, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, εισέβαλε στην κλινική Cirumed και πυροβόλησε επανειλημμένα τον γιατρό στο κεφάλι. Στη συνέχεια διέφυγε με σκούτερ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεργός τον περίμενε σε μαύρο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ισπανία: Η σύλληψη του 18χρονου και τα πιθανά κίνητρα

Περίπου 24 ώρες μετά τη δολοφονία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 18χρονο Σουηδό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι έρευνες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον φερόμενο ως δράστη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν εντολείς ή άλλα πρόσωπα που συνέβαλαν στην οργάνωση της επίθεσης.

 

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Παράλληλα, διερευνώνται διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο. Ένα από αυτά αφορά πιθανή διαμάχη με δυσαρεστημένο πρώην ασθενή, ενώ τοπικά μέσα αναφέρθηκαν και σε απειλητικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει πελάτισσα στον χειρουργό, ζητώντας επιστροφή χρημάτων. Εξετάζεται επίσης ένα σενάριο που συνδέει την υπόθεση με τον θάνατο ασθενούς κατά τη διάρκεια επέμβασης. Καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί ως αιτία της δολοφονίας.

Ισπανία: Η πορεία του γιατρού και η εγκληματικότητα στην περιοχή

Ο Ασλάνι είχε σημαντική διεθνή επαγγελματική πορεία, έχοντας εργαστεί και σε νοσοκομεία της Βρετανίας. Παράλληλα, συμμετείχε σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Ινδία, προσφέροντας χειρουργική φροντίδα σε παιδιά από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

Η δολοφονία του σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την εγκληματικότητα στην Κόστα ντελ Σολ, όπου έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά ένοπλης βίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, με βασικά ζητούμενα την εξακρίβωση του κινήτρου και τον εντοπισμό όλων όσοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
 

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