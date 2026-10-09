Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δολοφονία του 57χρονου πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα πυρά μέσα στην κλινική αισθητικής που διατηρούσε στη Μαρμπέγια, μπροστά στα μάτια ασθενών. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ένοπλος, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, εισέβαλε στην κλινική Cirumed και πυροβόλησε επανειλημμένα τον γιατρό στο κεφάλι. Στη συνέχεια διέφυγε με σκούτερ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεργός τον περίμενε σε μαύρο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από το σημείο.

🔴 La única hipótesis que barajan los investigadores en el asesinato a tiros del doctor Alexander Aslani, ocurrido este miércoles 7 de octubre en Marbella, apunta a una paciente que no quedó satisfecha con el resultado de una intervención. Según ha podido saber 101TV, esta mujer amenazó de muerte al cirujano el pasado mes de abril, y las amenazas continuaron en las últimas semanas, tanto por parte de ella como de su pareja sentimental. El crimen ha conmocionado a la sociedad malagueña, marbellí, los compañeros del gremio de Aslani y a los cientos de clientes, venidos de todo el mundo, que confiaban en las manos de quien muchos consideraban el mejor cirujano estético de España, un título que recibió hace justo diez años, en 2016. 📲 Más información en https://t.co/hXxMoz09bz #Marbella #Aslani #Doctor #Conmocionado — 101tv.es Málaga (@101tvMalaga) October 8, 2026

Ισπανία: Η σύλληψη του 18χρονου και τα πιθανά κίνητρα

Περίπου 24 ώρες μετά τη δολοφονία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 18χρονο Σουηδό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι έρευνες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον φερόμενο ως δράστη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν εντολείς ή άλλα πρόσωπα που συνέβαλαν στην οργάνωση της επίθεσης.

Παράλληλα, διερευνώνται διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο. Ένα από αυτά αφορά πιθανή διαμάχη με δυσαρεστημένο πρώην ασθενή, ενώ τοπικά μέσα αναφέρθηκαν και σε απειλητικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει πελάτισσα στον χειρουργό, ζητώντας επιστροφή χρημάτων. Εξετάζεται επίσης ένα σενάριο που συνδέει την υπόθεση με τον θάνατο ασθενούς κατά τη διάρκεια επέμβασης. Καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί ως αιτία της δολοφονίας.

Alexander Aslani, el cirujano plástico asesinado en Marbella, era "un trabajador infatigable" https://t.co/dO8QxuXSvr — EL MUNDO (@elmundoes) October 8, 2026

Ισπανία: Η πορεία του γιατρού και η εγκληματικότητα στην περιοχή

Ο Ασλάνι είχε σημαντική διεθνή επαγγελματική πορεία, έχοντας εργαστεί και σε νοσοκομεία της Βρετανίας. Παράλληλα, συμμετείχε σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Ινδία, προσφέροντας χειρουργική φροντίδα σε παιδιά από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

Η δολοφονία του σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την εγκληματικότητα στην Κόστα ντελ Σολ, όπου έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά ένοπλης βίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, με βασικά ζητούμενα την εξακρίβωση του κινήτρου και τον εντοπισμό όλων όσοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

