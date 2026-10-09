Halloween 2026: Πότε «πέφτει» φέτος

Γιατί γιορτάζεται και στην Ελλάδα;

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Andreea Alexandru)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Halloween γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου 2026, που πέφτει Σάββατο, ευνοώντας θεματικά πάρτι.
  • Η γιορτή προέρχεται από το Samhain, αρχαία κελτική γιορτή που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής.
  • Συνδέεται με τη χριστιανική παράδοση των Αγίων Πάντων, με την ονομασία να προέρχεται από την παραμονή τους.
  • Η δημοτικότητα του Halloween στην Ελλάδα είναι πρόσφατη και οφείλεται σε αμερικανικές ταινίες, social media και εμπορική διάσταση.
  • Η γιορτή περιλαμβάνει στολές, διακοσμήσεις και δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Halloween, με τα μαγαζιά και τις βιτρίνες καταστημάτων να γεμίζουν σιγά σιγά με σκαλιστές κολοκύθες και θεματικό στολισμό.

Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο

Το Halloween, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου, που φέτος «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που ευνοεί τα θεματικά πάρτι και εκδηλώσεις. 

Τι γιορτάζουμε το Halloween - Τα έθιμα της «νύχτας του τρόμου»

Από πού προήλθε το Halloween; Γιατί γιορτάζεται και στην Ελλάδα;

Οι ρίζες του Halloween συνδέονται με το Samhain, μια αρχαία κελτική γιορτή που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την έναρξη του χειμώνα, κυρίως στις περιοχές της σημερινής Ιρλανδίας και της Βρετανίας.

Οι Κέλτες πίστευαν ότι εκείνη την περίοδο το όριο ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών γινόταν πιο λεπτό. Οι σχετικές παραδόσεις περιλάμβαναν φωτιές και τελετουργίες. 

Halloween στη Νέα Υόρκη

Halloween στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία αρχείου AP (Andres Kudacki)

Αργότερα, η γιορτή συνδέθηκε με τη χριστιανική παράδοση των Αγίων Πάντων. Η αγγλική ονομασία Halloween προέρχεται από τη φράση All Hallows’ Eve, δηλαδή την παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων.

Η μορφή που γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε μέσα από διαφορετικές παραδόσεις και απέκτησε ιδιαίτερη δημοτικότητα στις ΗΠΑ, όπου εξελίχθηκε σε γιορτή με στολές, διακοσμήσεις και δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή ελληνική γιορτή. Η διάδοσή του στη χώρα μας είναι σχετικά πρόσφατη και οφείλεται κυρίως σε τέσσερις παράγοντες: 

  • τις αμερικανικές ταινίες και σειρές
  • τα social media
  • η εμπορική διάσταση
  • η αγάπη για τις μεταμφιέσεις
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